"Antes le servía y ahora defiende su gestión": expertos analizan por qué el presidente Petro justifica lo que en el pasado llamó "asesinatos" en medio de bombardeos militares

El atroz crimen del reclutamiento de menores de edad continúa incrementándose en Colombia gracias, en gran medida, a las organizaciones 'narcocriminales' y 'narcoterroristas', denominadas como tal por los Estados Unidos.

Las autoridades colombianas, entretanto, revelaron este lunes más casos de menores muertos en bombardeos militares recientes, con lo que la cifra ascendió a 15 fallecidos desde agosto, en unos operativos que generan fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro.

La semana pasada las fuerzas armadas celebraron haber ejecutado un bombardeo sobre un campamento guerrillero en el que fallecieron 19 rebeldes en el departamento amazónico de Guaviare. Pero el operativo terminó en un escándalo para el mandatario.

La Defensoría del Pueblo, entidad encargada de defender los derechos humanos, denunció el sábado que siete menores reclutados a la fuerza estaban entre las víctimas de ese ataque perpetrado el 10 de octubre.

Rafael Nieto, exviceministro de Justicia, internacionalista y catedrático de derecho internacional público; Katherine Miranda, congresista colombiana, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, y Fabián Arenas, sociólogo, líder comunitario y campesino para la infancia y la adolescencia en San José del Guaviare, analizaron este tema en La Noche de NTN24.

"Hay una contradicción entre el discurso previo de Petro y el que está teniendo ahora, antes exponía que cuando se producían bombardeos y en ellos morían menores, había 'asesinatos' y 'crímenes de guerra', hoy los justifica. Evidentemente, repito, hay una contradicción", consideró Nieto.

Dicha inconsistencia, de acuerdo con el exviceministro, se produce probablemente por razones políticas, pues "antes le servía (a Petro) para atacar a los presidentes anteriores y ahora quiere defender su propia gestión".

Nieto sugirió que la suspensión de los bombardeos durante los primeros tres años del Gobierno Petro incrementó la problemática de la violencia armada en el país.

Miranda, por su parte, aseveró que la postura del presidente colombiano "es una muestra más de su incoherencia" y dijo que era "escalofriante" que durante el mandato de Iván Duque hubo 22 menores asesinados en el marco del conflicto armado por parte de la fuerza pública, mientras que en lo que va de la administración Petro la cifra es de 15.

"El derecho internacional humanitario permite los bombardeos. Yo creo que ninguno está en contra de los bombardeos, se tienen que hacer para acabar estas estructuras criminales y bienvenidos sean, pero respetando el derecho internacional humanitario", expuso Miranda.

Arenas, que considera importante hacer la crítica al Gobierno el cual afirma abandonó las regiones periféricas, cree que "hay que hacer un análisis sociológico de los territorios porque esto sucede es en las periferias de Colombia, en donde el conflicto armado se ha instaurado" desde hace varios años, incluso antes de la actual administración.

"El proceso de paz no se llevó a cabo como se había firmado, entonces lo que sucede es que, efectivamente, para estos territorios (como los del Guaviare), lo que nace son grupos criminales, los cuales no encontraron el camino hacia la paz, sino vieron que había unos incumplimientos y lo que hicieron fue buscar otra vez la selva y su misma estrategia", acotó Arenas.