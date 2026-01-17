NTN24
Fútbol

Eduard Bello, autor de golazo de chilena a Brasil con La Vinotinto en Eliminatorias, fue presentado como nuevo jugador de club colombiano

enero 17, 2026
Por: Luis Cifuentes
El jugador venezolano tendrá su primera experiencia en el fútbol colombiano tras una destacada participación en otra liga del continente.

La eliminación del Mundial de la selección venezolana sigue siendo recordada con tristeza por los aficionados y sus jugadores. La dura derrota ante Colombia en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, que dejó a La Vinotinto sin opciones de acceder a la cita orbital de 2026, significó un duro golpe en el sueño de asistir por primera vez a una Copa del Mundo.

No obstante, se espera una renovación con un nuevo cuerpo técnico de cara a preparar las Eliminatorias al Mundial de 2030.

Precisamente, un jugador que se destacó con la selección venezolana y que seguramente será parte de ese nuevo ciclo, fue presentado este sábado en su nuevo equipo en Colombia.

Se trata del delantero Eduard Bello, quien se convirtió en nuevo refuerzo del Atlético Nacional de Colombia. El atacante proveniente de Universidad de Chile firmó con el equipo ‘Verdolaga’ para la presente temporada que comienza con la Liga BetPlay Dimayor este sábado.

El atacante de 30 años es recordado por el tanto que anotó en las Eliminatorias Sudamericanas vistiendo La Vinotinto ante Brasil en la tercera jornada. Bello convirtió de chilena a los 85 minutos cuando su equipo perdía 1 a 0 frente a la ‘canarinha’ en Cuiabá.

Su gol le permitió a La Vinotinto un empate histórico a la selección venezolana en tierras brasileñas.

Cabe recordar que el nacido en Miranda ha forjado su carrera en el fútbol en equipos como Antofagasta, Mazatlán, Barcelona de Guayaquil y Universidad de Chile.

Con el equipo de Medellín, Bello disputará la liga colombiana y la Copa Sudamericana.

