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Lunes, 01 de junio de 2026
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Serena Williams

Serena Williams emociona a sus fans con anuncio de su regreso al tenis profesional

junio 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
La extenista Serena Williams. (EFE)
La extenista Serena Williams. (EFE)
La exdeportista regresará a un torneo de dobles que se llevará a cabo entre el 8 y el 14 de junio.

Serena Williams, tenista profesional de Estados Unidos, emocionó a sus fans con el anuncio del regreso al deporte blanco a la edad de 44 años.

En pleno Roland Garros se confirmó lo que ya se venía rumoreando: la exdeportista regresará al tenis profesional en el torneo de dobles de Queen's.

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La noticia la anunció la organización del torneo WTA este lunes, indicando que su regreso se llevará a cabo entre el 8 y el 14 de junio.

Williams, quien se consagró como campeona de 23 torneos de Grand Slam en individuales, no ha jugado desde su derrota en tercera ronda en el US Open de 2022.

Ante su regreso, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que dijo que "las buenas noticias viajan rápido".

Desde diciembre se reveló que había vuelto a inscribirse en el programa antidopaje, un requisito previo para poder jugar de nuevo en el circuito.

Sin embargo, desmintió en ese entonces que estuviera planeando regresar al tenis competitivo al publicar en redes sociales: "No voy a volver. Este incendio forestal es una locura".

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Los medios indican que le han concedido una invitación para el cuadro de dobles femeninos en Queen's, en Londres, junto a la joven canadiense Victoria Mboko.

"El Queen's Club parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo", dijo Williams.

Y añadió: "La hierba me ha dado algunos de los momentos más significativos de mi carrera, y estoy emocionada de volver a competir en uno de los escenarios más emblemáticos de este deporte".

Cabe mencionar que, en 2022, Williams dijo que no quería usar la palabra "retirada", sino que explicó que estaba "evolucionando" alejándose del tenis.

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