Cerca de 250.000 venezolanos en Estados Unidos perderán el TPS este viernes y temen ser deportados

Este viernes 7 de noviembre, aproximadamente 250.000 inmigrantes venezolanos en Estados Unidos perderán el Estatus de Protección Temporal (TPS) que durante años los resguardó de la deportación.

Esta situación, resultado de una decisión del gobierno del presidente Donald Trump y un fallo de la Corte Suprema, deja a miles de venezolanos buscando desesperadamente alternativas para evitar el retorno forzado a su país de origen.

Según la organización Venezuelan American Caucus, esta medida establece un récord histórico dudoso: "Nunca en la historia de los Estados Unidos se había ilegalizado a tanta cantidad de personas para ser los sujetos de deportación. 600.000. Y el último grupo de esos 600.000 mañana pierde el estatus", señalaron desde la organización.

La comunidad venezolana enfrenta actualmente un panorama de incertidumbre, ansiedad y confusión mientras buscan opciones para regularizar su estatus migratorio o prepararse ante un posible retorno forzado. Sin embargo, existen dos grupos de personas que continuarán protegidos bajo ciertas condiciones específicas.

VEA TAMBIÉN Activistas piden a Donald Trump alternativa para migrantes venezolanos tras eliminación del TPS o

El abogado de inmigración Héctor Benítez explicó que "van a ser dos grupos de personas, los que ya recibieron aprobación, que entiendo que es un grupo bastante pequeño, pero sí existen algunos que ya tienen la aprobación formal del TPS a través del Servicio de Inmigración hasta octubre del 2026. Y el otro grupo van a ser todas aquellas personas que lograron plantear el registro o inscripción del TPS antes del 6 de febrero, es decir, hasta el 5 de febrero de este año".

Según información de USCIS, aquellos que se registraron entre el 17 de enero y el 5 de febrero mantendrán su documentación válida hasta octubre de 2026. Además, quienes obtuvieron la extensión automática del permiso de trabajo por un lapso de 540 días también estarán dentro de las excepciones.

Solicitar asilo continúa siendo una opción para muchos venezolanos, aunque cada vez más limitada. Los solicitantes deben demostrar un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política. No obstante, los criterios se han endurecido y las probabilidades de éxito son mínimas.

Benítez advirtió sobre las bajas tasas de aprobación: "Estos dos estados particularmente tienen, para que ustedes tengan una idea, un porcentaje de negación promedio de asilo que supera el 90 por ciento". El abogado se refería específicamente a Florida y Texas, donde más del 90% de las solicitudes de asilo venezolano son rechazadas.

El experto también señaló que "tal vez haya personas que producto de haber tenido la tranquilidad del TPS, pues no fueron recabando a tiempo pruebas que estuvieran destinadas a aprobar asilo. Y de paso nos estamos consiguiendo con toda una masa de jueces de migración en estos dos estados que están bastante, bastante inclinados a generar una negación de un caso de asilo".