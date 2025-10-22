China inicia pruebas del tren bala más rápido del mundo: corre a más de 440 km/h

El tren bala CR450, desarrollado por la industria ferroviaria china, inició una serie de pruebas, alcanzando una velocidad récord de 453 kilómetros por hora.

La serie CR450, diseñada para operar comercialmente a 400 kilómetros por hora, fue sometida a pruebas de calificación en la línea de alta velocidad que conecta Shanghái y Chengdu, capital de la provincia suroccidental de Sichuan.

Según el Diario de Ciencia y Tecnología, el tren puede pasar de cero a 350 kilómetros por hora en tan solo 4 minutos y 40 segundos.

VEA TAMBIÉN Elon Musk arremete contra la NASA luego de que se anunciara inesperada decisión sobre viaje a la Luna que afecta directamente a SpaceX o

Además, dos de los trenes lograron un récord al cruzarse entre sí a una velocidad combinada de 896 kilómetros por hora.

A diferencia del CR400, el CR450 cuenta con una línea de techo 20 centímetros más baja, y una reducción de peso de 50 toneladas.

Antes de ser certificado para transportar pasajeros, el tren deberá completar 600.000 kilómetros de pruebas sin fallas.

Esto incluye ensayos de aceleración, frenado, curvas y operación continua en condiciones cambiantes de clima y carga.

Su llegada marcará un hito al transporte ferroviario global y enmarcará un beneficio en la conectividad, eficiencia y sostenibilidad.