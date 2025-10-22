NTN24
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Miércoles, 22 de octubre de 2025
China

China inicia pruebas del tren bala más rápido del mundo: corre a más de 440 km/h

octubre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Rieles de tren. (Canva - Foto de referencia)
Rieles de tren. (Canva - Foto de referencia)
El CR450 busca expandir y fortalecer el sistema de transporte en China.

El tren bala CR450, desarrollado por la industria ferroviaria china, inició una serie de pruebas, alcanzando una velocidad récord de 453 kilómetros por hora.

La serie CR450, diseñada para operar comercialmente a 400 kilómetros por hora, fue sometida a pruebas de calificación en la línea de alta velocidad que conecta Shanghái y Chengdu, capital de la provincia suroccidental de Sichuan.

Según el Diario de Ciencia y Tecnología, el tren puede pasar de cero a 350 kilómetros por hora en tan solo 4 minutos y 40 segundos.

o

Además, dos de los trenes lograron un récord al cruzarse entre sí a una velocidad combinada de 896 kilómetros por hora.

A diferencia del CR400, el CR450 cuenta con una línea de techo 20 centímetros más baja, y una reducción de peso de 50 toneladas.

Antes de ser certificado para transportar pasajeros, el tren deberá completar 600.000 kilómetros de pruebas sin fallas.

Esto incluye ensayos de aceleración, frenado, curvas y operación continua en condiciones cambiantes de clima y carga.

Su llegada marcará un hito al transporte ferroviario global y enmarcará un beneficio en la conectividad, eficiencia y sostenibilidad.

Temas relacionados:

China

Tren

Transporte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué sigue en el caso de Álvaro Uribe tras la absolución del Tribunal Superior de Bogotá? Esto dicen Jaime Lombana, Néstor Humberto Martínez e Iván Cancino

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Decir que hay un respaldo militar entre Colombia y Venezuela es un chiste para EE. UU.": experto en seguridad sobre relación entre Petro y Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Podrá el nuevo Gobierno de Bolivia construir una mayoría estable?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Diplomacia paralela de opositores y expresidentes colombianos logran detener aplicación de nuevos aranceles de EE.UU.; exministro Cárdenas confirma la noticia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No es hacia Colombia, sino hacia Gustavo Petro": análisis de la intervención de la diplomacia paralela en crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Senador republicano Bernie Moreno. (EFE)
Crisis política

Senador Bernie Moreno confirma en NTN24 que Trump impondrá sanciones contra Petro y descartó aranceles para Colombia

Gustavo Petro | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

Régimen de Maduro ofrece apoyo al gobierno de Gustavo Petro - Fotos: AFP
Colombia - Venezuela

Régimen de Maduro ofrece apoyo al gobierno de Gustavo Petro luego de que EE. UU. catalogara al mandatario colombiano como "líder del narcotráfico"

Menor jugando Roblox - Foto EFE
Videojuegos

Plataforma de videojuegos Roblox enfrenta investigación penal en Florida por ser un "criadero" de agresores que pone en riesgo a millones de niños

Álvaro Uribe - Foto AFP
Álvaro Uribe

¿Qué sigue en el caso de Álvaro Uribe tras la absolución del Tribunal Superior de Bogotá? Esto dicen Jaime Lombana, Néstor Humberto Martínez e Iván Cancino

Más de Actualidad

Ver más
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Benjamín Netanyahu

"Un gran día para Israel, traeremos a casa a todos nuestros preciados rehenes": Benjamin Netanyahu celebra firma de la primera parte del acuerdo con Hamás

Gustavo Petro - EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Petro afirma que el TLC con EE. UU. está "suspendido de facto" y advierte que "hoy se sinceran las relaciones" con el país norteamericano

Nicolás Maduro - Foto EFE/ Militares en el Caibe - Foto X: U. S. Marines (@USMC)
Despliegue militar de Estados Unidos

"En la fase dos se va a capturar a los líderes del Cartel de los Soles": exoficial de Inteligencia de EE. UU. sobre despliegue en el Caribe, calificado como el más grande en 30 años

Opinión

Ver más
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Benjamín Netanyahu

"Un gran día para Israel, traeremos a casa a todos nuestros preciados rehenes": Benjamin Netanyahu celebra firma de la primera parte del acuerdo con Hamás

Futbolistas del Barcelona: Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Frenkie de Jong | Foto: AFP
LaLiga

Futbolistas anunciaron “protesta simbólica” al inicio de los partidos de la novena jornada de La Liga por encuentro Villarreal-Barcelona en Estados Unidos

José Jerí - presidente de Perú
Perú

Análisis sobre las razones de la crisis política en Perú y los retos que enfrenta el nuevo presidente José Jerí

Sol - Foto de referencia Canva
Clima

Científicos aseguran que septiembre de 2025 fue el tercero más cálido jamás registrado en la Tierra

Arquero de Flamengo, Agustín Rossi | Foto: EFE
portero

Arquero sudamericano causa furor tras atajar un penal sentado

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Javier Milei, presidente de Argentina - Foto: EFE
Javier Milei

Donald Trump recibirá al presidente Javier Milei en la Casa Blanca días antes de las elecciones legislativas en Argentina

Arsenal - AFP
Deportes

Exjugador del Arsenal falleció a los 21 años tras sufrir “una lesión cerebral grave” durante un partido

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda