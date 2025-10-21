NTN24
Martes, 21 de octubre de 2025
Elon Musk

Elon Musk arremete contra la NASA luego de que se anunciara inesperada decisión sobre viaje a la Luna que afecta directamente a SpaceX

octubre 21, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Elon Musk/ Edificio de la NASA en Titusville (EE. UU.) - Fotos EFE
La iniciativa de la agencia espacial estadounidense fue motivada por los retrasos de SpaceX en el desarrollo de su megacohete Starship.

El magnate Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX, arremetió este martes contra el director interino de la NASA después de que este mencionara el lunes la posibilidad de prescindir de la empresa en la próxima misión a la Luna.

"¡Sean Dummy (un juego de palabras entre dummy, idiota en inglés, y el apellido Duffy), está tratando de destruir la NASA!", escribió el multimillonario en su red social X, refiriéndose a Sean Duffy, secretario de Transporte del Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump y actual responsable provisional de la agencia espacial.

El lunes, Duffy declaró a la cadena Fox News que buscaba nuevas propuestas para la misión lunar Artemis 3, que pretende llevar a los astronautas estadounidenses de vuelta a la Luna.

Esa iniciativa, cabe resaltar, fue motivada por los retrasos de SpaceX en el desarrollo de su megacohete Starship.

"Me encanta SpaceX. Es una empresa increíble. El problema es que están retrasados. Han incumplido los plazos y estamos en una carrera con China", explicó Duffy.

La decisión se tomó después de que los expertos advirtieran que el Starship, cuya versión modificada debe servir como módulo lunar, no estará listo dentro del plazo previsto.

Musk respondió a las críticas en X y afirmó que su cohete "acabará realizando toda la misión lunar", pues SpaceX "avanza a la velocidad del rayo en comparación con el resto de la industria espacial".

Esta nueva polémica se da una semana después de que el mismo Duffy celebrara un "gran paso hacia el aterrizaje de estadounidenses en el polo sur de la Luna" tras el éxito en la última misión de prueba del undécimo cohete lanzado por Starship.

"Otro gran paso hacia el aterrizaje de estadounidenses en el polo sur de la Luna. El progreso de SpaceX demostrado con la prueba Starship de hoy es fundamental para nuestras misiones Artemis", escribió una semana atrás Duffy en su cuenta de X.

El administrador interino aseguró en ese momento que este nuevo logro se alcanzaba mientras Estados Unidos se preparaba para Artemis II. "Cada vuelo fortalece nuestro progreso en Artemis III y nos ayuda a superar a China en su camino a la Luna", agregó.

La NASA tiene previsto que la misión Artemis 3 se lleve a cabo a mediados de 2027, aunque los expertos consideran que este objetivo es inviable, ya que SpaceX aún debe superar grandes retos técnicos antes de que el cohete esté listo para una misión de esta envergadura.

China, mientras tanto, continúa avanzando en sus planes de enviar una misión tripulada a la Luna para 2030.

La NASA también está considerando recurrir a otra empresa, como Blue Origin, creada por Jeff Bezos, fundador de Amazon, para garantizar un módulo lunar antes de esa fecha.

