Viernes, 27 de febrero de 2026
China insta a sus ciudadanos a evacuar Irán "lo antes posible" ante posibles ataques de Estados Unidos

febrero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Banderas de EE.UU. e Irán - Fotos: Pexels
La petición se da un día después de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, mediadas por Omán, que se han considerado un último intento por evitar la guerra.

China advirtió este viernes a sus ciudadanos que evacuen Irán "lo antes posible" al considerar que hay un aumento significativo de los riesgos de seguridad externa ante la amenaza de ataques de Estados Unidos.

"Se recomienda a los ciudadanos chinos que se encuentran actualmente en Irán que refuercen las precauciones de seguridad y evacuen lo antes posible", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado en redes sociales.

El Ministerio pidió a sus ciudadanos que eviten viajar a Irán por el momento "dada la actual situación de seguridad".

Agregó, además, que sus embajadas y consulados chinos en Irán y países vecinos brindarán la "asistencia necesaria" a los ciudadanos chinos que busquen reubicarse a través de vuelos comerciales o rutas terrestres.

Al tiempo, Estados Unidos autorizó la salida de Israel del personal de la embajada que no cumple funciones de emergencia, tras amenazar con ataques contra Irán al que presiona con su mayor despliegue militar en Oriente Medio en décadas.

Esto ocurrió un día después de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, mediadas por Omán, que se han considerado un último intento por evitar la guerra.

Sin embargo, el optimismo inicial se vio atenuado por la advertencia de Teherán de que Washington debe abandonar las "exigencias excesivas" para llegar a un acuerdo.

