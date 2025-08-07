NTN24
Jueves, 07 de agosto de 2025
Represión en Venezuela

CIDH denuncia agravamiento de la represión en Venezuela: "La situación no es nueva, pero ahora es sistemática"

agosto 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Gloria de Mees, relatora para Venezuela de la CIDH / Foto: EFE
Para la relatora de la CIDH, el silencio y la autocensura son los síntomas más evidentes del miedo que reina en una Venezuela.

"La situación no es nueva, pero ahora es sistemática", afirmó la relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria de Mees, al denunciar ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el agravamiento de la represión en Venezuela tras los cuestionados comicios presidenciales realizados en julio de 2024.

Mees destacó que el patrón represor ejecutado por el régimen de Nicolás Maduro ha instaurado miedo en toda la población.

"Se ha intensificado y no solo afecta a los defensores de los derechos humanos, periodistas o los disidentes, ahora es a todo el mundo, porque hay temor a las represalias", afirmó.

Para la relatora, el silencio y la autocensura son los síntomas más evidentes del miedo que reina en una Venezuela donde se ha impuesto toda una maquinaria represora que va desde la persecución, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, cancelación de pasaportes y torturas.

"Durante el último año, la Comisión, a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE), ha entrevistado a 91 víctimas de la represión del régimen en Venezuela, además de las que se encuentran exiliadas en Colombia y aquí, en Estados Unidos. Sus testimonios dan cuenta de un patrón sistemático de abuso y abandono. Hemos conocido a esposas e hijos que se enteraron por desconocidos de que sus seres queridos se encuentran recluidos en El Helicoide, uno de los centros de detención más notorios del país", expresó.

Instó a los Estados miembros del Consejo a no hacerse de la vista gorda ante la situación que atraviesa Venezuela.

"Venezuela debe permanecer en nuestra agenda colectiva. Las víctimas, sus familias y los millones de venezolanos que siguen exigiendo la verdad y la justicia merecen nada menos que nuestra atención y solidaridad constantes".

Tres días antes de la autojuramentación de Nicolás Maduro, en enero de 2025, la CIDH publicó el informe "Venezuela, graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral", en el que denunció prácticas de terrorismo de Estado para infundir terror y silenciar voces disidentes.

En ese entonces pidió a la fiscalía de la Corte Penal Internacional "a presentar formalmente un caso por la comisión de crímenes de lesa humanidad".

Exhortó además a la comunidad internacional a "mantenerse vigilante frente a nuevas escaladas represivas".

