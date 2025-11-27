El enorme incendio que calcinó complejo de rascacielos en Hong Kong deja ya más de 50 muertos y centenares de desaparecidos

Los bomberos de Hong Kong buscan este jueves a más de 250 personas desaparecidas tras un enorme incendio que calcinó un complejo de rascacielos residenciales y causó al menos 55 muertos en su peor siniestro en décadas.

El fuego se desató la tarde del miércoles en una urbanización de ocho torres y 2.000 apartamentos. La emergencia conmocionó a la ciudad, que cuenta con algunos de los conjuntos habitacionales más densamente poblados del mundo.

Las llamas comenzaron en los tradicionales andamios de bambú que rodeaban los edificios de 31 pisos del complejo Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de la zona norte, que estaba en reparación.

El fuego aún era visible el jueves en la tarde en algunas de las ventanas, mientras los rescatistas rociaban con mangueras los exteriores carbonizados.

Durante una conferencia de prensa, funcionarios del departamento de bomberos elevaron el balance de muertos a 65.

Añadieron que los incendios en cuatro de las ocho torres de apartamentos ya fueron extinguidos y que los demás en otros tres edificios están "bajo control". El rascacielos restante no se vio afectado.

Multitudes se reunieron en las calles cercanas y en zonas públicas para organizar la ayuda a los residentes damnificados y a los bomberos.

Las autoridades investigan en tanto la causa del fuego, incluida la presencia de los altamente inflamables andamios de bambú y mallas de plástico protectoras que envuelven estas estructuras.

El organismo anticorrupción de Hong Kong lanzó una pesquisa sobre las renovaciones en el complejo afectado. Horas antes, la Policía informó de la detención de tres hombres sospechosos de haber dejado negligentemente envoltorios de espuma en el lugar.

El jefe ejecutivo de la ciudad, John Lee, anunció además que se inspeccionarán de inmediato todas las urbanizaciones que estén siendo objeto de obras importantes.

Durante las primeras horas de la emergencia, partes de andamios carbonizados cayeron de los bloques en llamas. Por las ventanas se veían los apartamentos engullidos por el fuego.

Derek Armstrong Chan, subdirector de operaciones del servicio de bomberos, aseguró que la temperatura en el lugar era "muy alta".

"Hay algunos pisos en los que no hemos podido llegar a las personas que piden ayuda, pero seguimos intentándolo", dijo el funcionario, que declaró que el fuego probablemente se propagó de un edificio a otro debido al viento y a las cenizas.

Un total de 61 heridos son atendidos en hospitales, 15 en estado crítico, 27 graves y 19 estables, informó un portavoz del gobierno.

El consulado de Indonesia dijo alrededor del mediodía que dos de los fallecidos provenían de ese país y se dedicaban al trabajo doméstico.

El presidente chino, Xi Jinping, expresó sus condolencias a las familias y "pidió que se haga todo lo posible para extinguir el incendio y minimizar las víctimas y las pérdidas", informó la cadena estatal CCTV.

El jueves por la tarde, algunos de los residentes de los bloques adyacentes que habían sido evacuados por precaución pudieron regresar a sus hogares.