Viernes, 22 de agosto de 2025
Presos políticos en Venezuela

Foro Penal confirma el arresto de un francés y un polaco en Venezuela: en total hay 89 presos políticos extranjeros

agosto 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Una de las prácticas comunes de llevar a las víctimas al Helicoide - Foto AFP
Una de las prácticas comunes de llevar a las víctimas al Helicoide - Foto AFP
Foro Penal contabilizó hasta este 18 de agosto un total de 811 presos políticos, entre ellos 717 hombres y 98 mujeres.

El régimen de Nicolás Maduro mantiene arrestadas por razones políticas a 89 extranjeros, entre ellos venezolanos con doble nacionalidad, según el más reciente balance publicado por la ONG Foro Penal.

o

La organización además confirmó que entre los detenidos se encuentran el el ciudadano francés Camilo Castro y el polaco Sergiy Rudavskyy.

Castro fue detenido en Paraguachón, el pasado 26 de junio, mientras que Rudavskyy permanece tras las rejas desde el 7 de enero del año en curso, fue arrestado cuando viajaba en un barco privado a la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta.

Tras las cuestionadas elecciones de julio de 2024, denunciadas como fraudulentas por la oposición, estallaron manifestaciones que dejaron 28 muertos, unos 200 heridos y más de 2.400 detenidos, de los cuales unos 2.000 han sido excarcelados a la fecha, según cifras del régimen.

Foro Penal contabilizó hasta este 18 de agosto un total de 811 presos políticos, entre ellos 717 hombres y 98 mujeres, de los cuales 646 son civiles y 169 militares. Además aún permanecen presos 4 adolescentes.

o

Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional denuncian la continuidad de la represión, persecución política y detenciones arbitrarias en el país, con la práctica de la denominada 'puerta giratoria'.

A su vez la Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela (VAU) reiteró su advertencia a los ciudadanos estadounidenses de no viajar ni permanecer en el país en medio de las crecientes tensiones entre el régimen venezolano y la Casa Blanca.

"El Gobierno de los Estados Unidos advierte a cualquier ciudadano de los Estados Unidos o que tenga cualquier tipo de residencia en los Estados Unidos que no viaje ni permanezca en Venezuela debido a los graves riesgos de detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos, y disturbios civiles".

