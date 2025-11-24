NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Latinoamérica tendrá un nuevo coloso de más de 450 metros y estará conectado con uno de los estadios que serán sede del Mundial 2026

noviembre 24, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Edificio | Foto Canva
La finalización del proyecto está estimada para el próximo año y promete romper récords.

Actualmente, el edifico más alto que ostenta América Latina es la Torre de Obispado en Monterrey, México con una altura es de 305 metros. Sin embargo, recientes construcciones estarían por arrebatarle ese puesto.

La nueva obra promete un rascacielos que podría superar los 400 metros de altura, y su diseño buscará atraer inversiones y marcar un hito en la historia en que se planifican las grandes ciudades del continente.

Este coloso edificio se levantará en Monterrey, la capital del estado de Nuevo León al noreste de México, una de las ciudades más desarrolladas y con mayor crecimiento industrial de la región.

La obra arquitectónica recibirá el nombre de “Torre Rise” según el medio Cronista. Su altura alcanzará oficialmente los 475 metros de alturas y 100 pisos, superando la altura del Empire State Building, que mide 443 metros.

Por su parte, el gobernador Samuel García Sepúlveda hizo un recorrido por la obra en compañía de funcionarios de Turismo e Infraestructura, esto con el fin de supervisar los avances.

Adicionalmente, la construcción no solo será una torre simple, sino que contará con acceso directo al Metro, conectado con el Aeropuerto Internacional de Monterrey con el centro de la ciudad y el Estadio BBVA, que será una de las sedes del mundial 2026.

Características de la Torre Rise

  • Tendrá un mirador panorámico de tres niveles, conocido como SkyDeck 360°.
  • Contará con un complejo que integrará departamentos, oficinas y hoteles, convirtiéndose en un espacio multifuncional.
  • Estructura con un puente peatonal que cruzará el Rio Santa Catarina y conectará ambos lados de la zona Obispado.
Finalmente, la llegada del proyecto vendrá con mejorías viales en las avenidas principales, con el objetivo de optimizar la movilidad en la zona.

