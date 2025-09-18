CIDH solicita permiso para visitar a presos políticos en El Helicoide tras denuncias de aumento de torturas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó un permiso para visitar Venezuela en los próximos meses y constatar la situación de derechos humanos dentro del país, especialmente en El Helicoide.

En un comunicado, la CIDH argumenta que la visita también tiene la finalidad de revisar "las condiciones de las personas privadas de libertad en el Centro de Procesados y Penados Área Metropolitana de Caracas I", mejor conocido como El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin.

La sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en El Helicoide, alberga a 82 presos políticos del total de 816 personas que el régimen de Nicolás Maduro mantiene tras las rejas por razones políticas.

La cifra corresponde a registros de la ONG Foro Penal, sobre uno de los más grandes centros de torturas de la régión.

El pasado mes de agosto, familiares de los presos políticos hicieron una vigila frente al Tribunal Supremo de Justicia debido a las restricciones y el castigo que les impone Nicolás Maduro, como el aislamiento, el impedimento de la defensa privada, el acceso al expediente, y la prohibición de visitas en El Helicoide.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que a partir de ahora han impuesto una nueva regla: comidas una vez a la semana.

"Esta medida aplica para todos los presos políticos recluidos en el Helicoide, hombres y mujeres. A varias familias, después de llegar a El Helicoide, no les aceptaron la comida que con esfuerzo llevaron a sus seres queridos", denunció ClipVE.

La CIDH advierte que las instituciones encargadas de promover y proteger la democracia y los derechos humanos en Venezuela carecen de independencia y operan como "instrumentos de represión estatal para asegurar la permanencia de un régimen autoritario".

"Por ello, la Comisión reafirma su indeclinable compromiso con las víctimas de violaciones de derechos humanos y con el pueblo venezolano en su esfuerzo por recuperar la democracia y el Estado de derecho", señaló.