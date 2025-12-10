¿Por qué el discurso del presidente del Comité Nobel es histórico y una pieza contundente contra la tiranía de Maduro?

Este miércoles 10 de diciembre, Oslo, en Noruega, fue el centro de una emotiva ceremonia en la entrega del Premio Nobel de Paz 2025 otorgado a la líder de la democracia venezolana, María Corina Machado.

La ceremonia estuvo llena de emotividad y discursos poderosos que respaldaron la lucha que ha hecho Machado por la libertad de Venezuela.

María Corina no pudo asistir al evento que buscaba rendirle un homenaje, pero su premio lo recibió su hija Ana Corina Sosa Machado.

Antes de la entrega el Nobel, el discurso por parte del presidente del Comité Noruego, Jørgen Watne Frydnes, fue contundente y generó mucha sorpresa entre los venezolanos presentes.

El presidente del Comité Noruego no dudó en apuntar contra el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, pero también criticó fuertemente a los gobiernos de izquierda en Latinoamérica.

Además, Jørgen Watne Frydnes describió en el evento las atrocidades cometidas por parte del régimen venezolano contra los presos políticos del país.

El presidente también hizo un llamado para que como ciudadanos de una democracia seamos “críticos con las fuentes información”.

E hizo énfasis en que: “No solamente estamos esparciendo información, sino que también estamos esparciendo propaganda estratégica de un dictador”.

“El régimen de Maduro le dice al mundo que ellos son la garantía, pero la paz basada en el miedo, silencio y tortura no es paz, es sumisión tratada como estabilidad”, agregó.

Jørgen Watne Frydnes también destacó la movilización que realizó María Corina Machado tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024 en las que el régimen de Maduro cometió fraude electoral.

Y advirtió que, para los regímenes, el diálogo puede ser una trampa para ganar tiempo y generar división.