Elon Musk advierte cómo será la guerra del futuro: "Hay rifles que simplemente no fallan"

El empresario y fundador de SpaceX, Elon Musk, reiteró que la próxima era de conflicto militar será dominada por la inteligencia artificial, la robótica y sistemas autónomos que superarán la capacidad humana en el campo de batalla.

Según la agencia de noticias Anadolu, Musk comentó que “la próxima guerra” se perdería si Estados Unidos no rediseña por completo sus programas de armas, argumentando que “los programas de armas estadunidenses necesitan rehacerse totalmente (…) la estrategia actual es construir un pequeño número de armas a alto precio para luchar la guerra de ayer”.

El multimillonario además explicó que los drones ya juegan un papel protagónico en el conflicto de Ucrania y que esta tendencia se expandirá: “La guerra actual en Ucrania es mucho (...) ya es una guerra de drones”.

En ese contexto, el avance de las tecnologías alivia más el trabajo para los humanos, ya que al usar instrumentos bélicos guiados por ordenadores y sistemas que no se cansan daría como resultado “armas que simplemente no fallan”, esto según lo citado en el medio turco.

Asimismo, en años anteriores, Musk reiteró que la competencia por el dominio de la IA podría desencadenar una guerra mundial. “China, Rusia (…) todos los países con fuerte ciencia de cómputo. La competencia por la supremacía de IA muy probablemente será la causa de la lll guerra mundial en mi opinión”.

Las declaraciones de Elon Musk replican las preocupaciones más amplias sobre el uso militar de la IA. En 2015, Stephen Hawking y otros expertos, firmaron una carta en la que advertían que “las armas autónomas se convertirán en los Kalashnikovs del mañana” si no se establece control, según CBS News.

Finalmente, un análisis académico de Cornell University subraya que el desarrollo de armas autónomas basadas en machine learning “ya está sustituyendo soldados humanos en muchas funciones del campo de batalla” y que eso puede aumentar la probabilidad de conflictos sin precedentes.