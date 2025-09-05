Cabello amenazó con "apretar" a María Corina Machado pero se ensaña contra sus colaboradores y presos políticos

Nuevas detenciones, aislamientos a presos políticos y amenazas se ponen de nuevo a la orden del día tras la nueva amenaza de Diosdado Cabello contra María Corina Machado.

Cabello se refirió a María Corina cuando leyó una de las publicaciones de la dirigente política a favor del despliegue militar estadounidense en el Caribe.

"Si ellos aprietan nosotros apretamos": pero Cabello no actúa directamente contra la líder que coordinó la epopeya electoral de julio de 2024, sino que va contra sus colaboradores.

A razón de nada, ha buscado en los últimos días a quienes ayudaron en Vente Venezuela a lograr ganar la contienda a favor del candidato de Machado, Edmundo González.

En las últimas horas fue desaparecido Julio Velazco, del partido azul, y mantiene el silencio el traslado de Freddy Superlano y Roland Carreño, sacados de El Helicoide a rumbo desconocido.

VEA TAMBIÉN "Es un miedo a lo que ellos saben que puede significar una reactivación de la sociedad venezolana": exembajador de Caracas en Canadá sobre amenaza de Diosdado Cabello a María Corina Machado o

Solo en agosto hubo 28 detenciones según la ONG , Justicia, Encuentro y Perdón.

El pasado 3 de septiembre Voluntad Popular instó a la comunidad internacional a pronunciarse sobre el caso de los activistas detenidos Roland Carreño y Freddy Superlano, quienes, denuncia, fueron trasladados hace "más de 72 horas" a un "paradero desconocido" desde su centro de reclusión en Caracas, un hecho que las autoridades no han confirmado aún.

"Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales y a los defensores de derechos humanos a alzar la voz", expresó VP en un mensaje publicado en X, en el que también alertó del caso del político José Riera, arrestado hace 40 días y quien la formación considera se encuentra en una situación de "desaparición forzada".

Por su parte, la activista venezolana Andreína Baduel, hija del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, denunció este martes que su hermano Josnars cumple un mes en aislamiento, el segundo -explicó- que le "ordenan" en menos de un año en la cárcel donde permanece, lo que consideró como un "patrón de castigo".

"Hoy ya cumple un mes sin visitas, sin paquetería (entrega de artículos de uso personal y medicinas) y sin noticias de él", afirmó la defensora de derechos humanos en un mensaje difundido en X.

Según detalló, Josnars Baduel -acusado de los presuntos delitos de terrorismo, conspiración y rebelión- ya vivió "111 días consecutivos de incomunicación", entre enero y mayo pasado.