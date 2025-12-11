NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Shakira

"Momento que nos durará por siempre": Shakira vivió emotivo instante al cantar junto a sus hijos en Buenos Aires

diciembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Shakira y sus hijos Milan y Sasha - Foto AFP
Shakira y sus hijos Milan y Sasha - Foto AFP
La artista barranquillera ofreció un show en la capital argentina en el marco de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran".

"Un momento que nos durará por siempre". Con esta frase describió la cantante colombiana Shakira el emotivo instante vivido en Buenos Aires, Argentina, durante su segundo show.

Y es que la barranquillera compartió escenario y cantó junto a sus hijos, Milan y Sasha, frente a miles de personas en el Estadio Vélez Sarsfield en el marco de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran".

o

"Buenos Aires, gracias por este momento que nos durará por siempre", escribió en su cuenta de Instagram.

La artista interpretó junto a sus hijos el tema musical “Acróstico”, el cual grabó con ellos en 2024 tras su ruptura con el futbolista español Gerard Piqué.

En escena, los tres lucieron atuendos con un tono azul claro que iba en alineación con el momento. "Fue mágico cantar con mis hijos y verlos sacar la música que llevan dentro, mientras vimos familias enteras también cantar y abrazarse", añadió Shakira en su mensaje en Instagram.

o

Aunque Sasha y Milan demostraron su talento en tarima, un abrazo en conjunto con su madre fue lo que marcó el emotivo momento e hizo retumbar el recinto con los gritos de los asistentes.

El concierto hizo parte de su última gira que, según la revista Billboard, es la más taquillera de la historia realizada por una mujer en Latinoamérica.

Se tiene previsto que Shakira ofrezca tres conciertos más en Argentina antes de cerrar el tour en 2025 en Estados Unidos.

Temas relacionados:

Shakira

Celebridades

Buenos Aires

Argentina

Música

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué el discurso del presidente del Comité Nobel es histórico y una pieza contundente contra la tiranía de Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se recordó la falta de democracia y de paz en el país": presidente de Wola sobre discurso del Comité del Nobel respecto a la violación de DD.HH. en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así reaccionó desde Miami la diáspora venezolana en el exilio a la entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Un reconocimiento mundial a la gesta de todo un pueblo que ha luchado por la paz": analista sobre entrega del Premio Nobel de Paz 2025 a María Corina Machado

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Da un mensaje de hacia qué punto se está alineando el país sobre lo que ocurre en Venezuela": expertos sobre presencia de Noboa en ceremonia del Premio Nobel de Paz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Cayetana Álvarez de Toledo/ Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Se le está dando un premio Nobel de la Paz a la mayor luchadora por la libertad": diputada española Cayetana Álvarez de Toledo sobre María Corina Machado

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado salió de Venezuela hacia Curazao en bote un día antes de la ceremonia del Premio Nobel, según The Wall Street Journal

El mensaje de María Corina Machado previo a las elecciones de Honduras - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Ella nunca rompe una promesa y seguirá con esta lucha hasta que Venezuela sea libre": Clara Machado, hermana de María Corina Machado

Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel - Foto AFP
Gobiernos de izquierda en América Latina

Expertos analizan discurso del presidente del Comité Nobel en la entrega del premio de la paz a María Corina Machado

Ana Corina Sosa Machado - Foto AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad": hija de María Corina Machado en discurso de aceptación de la líder democrática del premio Nobel de la Paz

Más de Entretenimiento

Ver más
Jorge Chapellin
Fallecimiento

"Por qué se fue, y por qué murió": Falleció la voz que inmortalizó "El último beso" de los 007

Ariana Grande | Foto: EFE
Ariana Grande

Susto en la premiere de ‘Wicked’: fan se abalanzó sobre Ariana Grande en plena alfombra roja

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez | Foto: AFP
Cristiano Ronaldo

Así fue como la hija de Cristiano Ronaldo interrumpió la propuesta de matrimonio del jugador a Georgina Rodríguez

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Despliegue de EE. UU - Captura de video
Operaciones

Congreso de Estados Unidos investiga legalidad de operaciones contra narcolanchas en el Caribe

Jeannette Jara y José Antonio Kast / FOTO: EFE
Elecciones en Chile

Habrá segunda vuelta en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast lideran la votación

Lewis Jiménez
Emigrantes venezolanos

"He dormido. Estaba cansado": Periodista venezolano descubierto en la indigencia recibe ayuda y cuenta su testimonio

Cohete MaiaSpace/ SpaceX - Fotos AFP
Cohetes

MaiaSpace: la aeroespacial europea que buscará hacer frente a la SpaceX de Elon Musk con enorme y brillante cohete "reutilizable"

Hermanos Faddoul
Crimen

Arrestan 20 años después en Aragua al autor de uno de los crímenes más atroces de Venezuela

Jorge Chapellin
Fallecimiento

"Por qué se fue, y por qué murió": Falleció la voz que inmortalizó "El último beso" de los 007

Atlético Nacional vs. América - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Inician los cuadrangulares en la liga colombiana con Nacional vs América como plato fuerte y el debut de Fortaleza: así se juega la primera fecha

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre