"Momento que nos durará por siempre": Shakira vivió emotivo instante al cantar junto a sus hijos en Buenos Aires

"Un momento que nos durará por siempre". Con esta frase describió la cantante colombiana Shakira el emotivo instante vivido en Buenos Aires, Argentina, durante su segundo show.

Y es que la barranquillera compartió escenario y cantó junto a sus hijos, Milan y Sasha, frente a miles de personas en el Estadio Vélez Sarsfield en el marco de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran".

"Buenos Aires, gracias por este momento que nos durará por siempre", escribió en su cuenta de Instagram.

La artista interpretó junto a sus hijos el tema musical “Acróstico”, el cual grabó con ellos en 2024 tras su ruptura con el futbolista español Gerard Piqué.

En escena, los tres lucieron atuendos con un tono azul claro que iba en alineación con el momento. "Fue mágico cantar con mis hijos y verlos sacar la música que llevan dentro, mientras vimos familias enteras también cantar y abrazarse", añadió Shakira en su mensaje en Instagram.

Aunque Sasha y Milan demostraron su talento en tarima, un abrazo en conjunto con su madre fue lo que marcó el emotivo momento e hizo retumbar el recinto con los gritos de los asistentes.

El concierto hizo parte de su última gira que, según la revista Billboard, es la más taquillera de la historia realizada por una mujer en Latinoamérica.

Se tiene previsto que Shakira ofrezca tres conciertos más en Argentina antes de cerrar el tour en 2025 en Estados Unidos.