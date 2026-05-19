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Martes, 19 de mayo de 2026
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España

Justicia de España imputa al expresidente Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra

mayo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Zapatero deberá comparecer el próximo 2 de junio en condición de investigado por los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsificación documental.

Un juez de la Audiencia Nacional imputó al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del denominado caso Plus Ultra, una causa judicial que investiga el rescate estatal otorgado a la aerolínea hispano-venezolana presuntamente relacionada con Delcy Rodríguez, durante la administración de Pedro Sánchez.

De acuerdo con fuentes judiciales, el magistrado José Luis Calama ordenó citar a Zapatero para que comparezca el próximo 2 de junio en condición de investigado por los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación documental y otras posibles irregularidades vinculadas al caso.

Este martes, el magistrado ordenó registros en la oficina de Zapatero en Madrid y de otras tres empresas, una de ellas perteneciente a las hijas del exmandatario, según medios españoles.

Zapatero, al frente del Ejecutivo entre 2004 y 2011, es señalado como el líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra", indicó la Audiencia Nacional en un comunicado.

La trama utilizó "sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos" para ocultar el origen y destino de los fondos, agregó.

Plus Ultra recibió un préstamo de 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares) de dinero público en marzo de 2021, coincidiendo con la pandemia de covid-19.

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Entonces, Plus Ultra sólo cubría rutas con Ecuador, Perú y Venezuela, con cuatro Airbus A-340.

Sin embargo, la compañía se benefició del préstamo de emergencia otorgado por el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez gracias a un fondo especial de 10.000 millones de euros destinado al rescate de empresas "estratégicas" en dificultades por la pandemia.

Las pesquisas se centran en una empresa de consultoría de un allegado de Zapatero, que habría actuado como intermediario financiero para pagar comisiones ocultas.

El rescate de Plus Ultra causó controversia en España y recibió críticas de la oposición de derecha, que incidió en los vínculos de la empresa con Venezuela.

El ministro español de Transportes de aquel entonces, José Luis Ábalos, se había reunido en Madrid en enero de 2020 con Delcy Rodríguez, actualmente al frente del régimen, pese a tener prohibida la entrada en la Unión Europea.

Ábalos se encuentra actualmente en prisión, investigado por corrupción y a la espera de veredicto en un juicio por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia celebrado el mes pasado.

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