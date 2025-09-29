"Cierren los centros de tortura": Danny Ocean y Elena Rose aplaudieron consigna de venezolanos durante concierto en Argentina

Un grupo de activistas de derechos humanos aprovechó el concierto de Danny Ocean en Argentina para visibilizar la situación de los presos políticos en Venezuela. Durante el evento, exhibieron una camiseta con el mensaje "Cierren los centros de tortura", parte de la campaña de la ONG Realidad Helicoide.

VEA TAMBIÉN "Eres una bruja": Louis BPM responde a Danny Ocean por borrar una canción por razones políticas o

Mientras el artista venezolano cantaba entre más de 15.000 personas del público en el Movistar Arena de Buenos Aires, los activistas lograron entregarle la prenda, que Danny Ocean recibió con un gesto de apoyo.

El activista Maxroberth Graterol destacó la importancia del respaldo del cantante: "Danny ha sido uno de los artistas venezolanos más comprometido con la causa de la libertad en Venezuela. Cuando logremos recuperar la democracia, debemos tener memoria y recordar quiénes se la jugaron y alzaron la voz en el momento más difícil de nuestra historia. Siempre estaremos agradecidos".

Por su parte, la activista Elisa Trotta subrayó la necesidad de denunciar la magnitud de las violaciones a los derechos humanos en el país: "Actualmente existen más de 90 centros de detención y tortura en Venezuela documentados por ONG y organismos de derechos humanos como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU. Hay más de 900 presos políticos que son sometidos a los tratos más inhumanos: golpizas, descargas eléctricas, asfixias, aislamientos prolongados, violencia sexual… Frente a estos graves crímenes de lesa humanidad el mundo no puede callar y mirar a otro lado".

VEA TAMBIÉN La venezolana Elena Rose sorprende a sus fanáticos junto a Ed Sheeran o

A lo largo de la presentación, tanto Danny Ocean como la cantautora Elena Rose dedicaron mensajes a la situación venezolana y agradecieron a Argentina por recibir a miles de migrantes.

"Argentina, gracias por abrirnos tus puertas, por abrazar a mis hermanos venezolanos en el momento tan difícil que vivimos. Gracias por recibirnos en sus casas, por darnos su amor y acompañarnos en este proceso. Gracias por darle una segunda oportunidad a mi gente. Y a mis hermanos venezolanos les digo: tengan fe que vamos a volver y vamos a pasar una Navidad tranquilos", expresó el intérprete de Me Rehúso.

VEA TAMBIÉN En Venezuela hay presos políticos que cumplen un año sin comunicarse con nadie: HRW levanta crudo informe de la tortura aplicada por Maduro o

En tanto, Elena Rose cerró su canción Caracas en el 2000 con un mensaje contundente en rechazo al régimen: "Que se vayan de ahí y no regresen más nunca a nuestro país".