NTN24
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Danny Ocean

"Cierren los centros de tortura": Danny Ocean y Elena Rose aplaudieron consigna de venezolanos durante concierto en Argentina

septiembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Danny Ocean
Danny Ocean
A lo largo de la presentación, tanto Danny Ocean como la cantautora Elena Rose dedicaron mensajes a la situación venezolana y agradecieron a Argentina por recibir a miles de migrantes.

Un grupo de activistas de derechos humanos aprovechó el concierto de Danny Ocean en Argentina para visibilizar la situación de los presos políticos en Venezuela. Durante el evento, exhibieron una camiseta con el mensaje "Cierren los centros de tortura", parte de la campaña de la ONG Realidad Helicoide.

o

Mientras el artista venezolano cantaba entre más de 15.000 personas del público en el Movistar Arena de Buenos Aires, los activistas lograron entregarle la prenda, que Danny Ocean recibió con un gesto de apoyo.

El activista Maxroberth Graterol destacó la importancia del respaldo del cantante: "Danny ha sido uno de los artistas venezolanos más comprometido con la causa de la libertad en Venezuela. Cuando logremos recuperar la democracia, debemos tener memoria y recordar quiénes se la jugaron y alzaron la voz en el momento más difícil de nuestra historia. Siempre estaremos agradecidos".

Por su parte, la activista Elisa Trotta subrayó la necesidad de denunciar la magnitud de las violaciones a los derechos humanos en el país: "Actualmente existen más de 90 centros de detención y tortura en Venezuela documentados por ONG y organismos de derechos humanos como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU. Hay más de 900 presos políticos que son sometidos a los tratos más inhumanos: golpizas, descargas eléctricas, asfixias, aislamientos prolongados, violencia sexual… Frente a estos graves crímenes de lesa humanidad el mundo no puede callar y mirar a otro lado".

o

A lo largo de la presentación, tanto Danny Ocean como la cantautora Elena Rose dedicaron mensajes a la situación venezolana y agradecieron a Argentina por recibir a miles de migrantes.

"Argentina, gracias por abrirnos tus puertas, por abrazar a mis hermanos venezolanos en el momento tan difícil que vivimos. Gracias por recibirnos en sus casas, por darnos su amor y acompañarnos en este proceso. Gracias por darle una segunda oportunidad a mi gente. Y a mis hermanos venezolanos les digo: tengan fe que vamos a volver y vamos a pasar una Navidad tranquilos", expresó el intérprete de Me Rehúso.

o

En tanto, Elena Rose cerró su canción Caracas en el 2000 con un mensaje contundente en rechazo al régimen: "Que se vayan de ahí y no regresen más nunca a nuestro país".

Temas relacionados:

Danny Ocean

Elena Rose

Presos políticos en Venezuela

Torturas en Venezuela

DDHH VENEZUELA

Argentina

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué buscan los demócratas con la resolución en el Congreso de EE. UU. sobre el despliegue militar en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto explica cuál sería el papel de Cuba en un eventual conflicto EE.UU.-Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Dos candidatos más se suman a la contienda electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bolivia aprueba ley que prohíbe el matrimonio con menores de 18 años sin excepciones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Análisis del último discurso de Gustavo Petro ante la ONU como presidente de Colombia ¿qué sensaciones dejó?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Dos candidatos más se suman a la condienta electoral a la presidencia de 2026 - Foto Casa de Nariño: EFE
Candidatos presidenciales

Dos candidatos más se suman a la contienda electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia

Protestas en Portland (AFP)
Donald Trump

Gobernadora de Oregon rechaza despliegue de las Fuerzas Armadas en Portland por orden de Trump: "Somos capaces de gestionar nosotros mismos nuestras necesidades"

Gustavo Petro - Foto Canva
Colombia

Cancillería de Colombia acusa a Estados Unidos de “violar el derecho internacional” al retirar visado a Gustavo Petro

Foto de referencia: AFP
Régimen venezolano

Régimen venezolano publica imágenes de ejercicios militares en Falcón como respuesta a video de EE. UU. con la recompensa de Maduro

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski pide a los países aliados medidas decisivas contra Rusia tras ataque masivo en Ucrania

Más de Actualidad

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Dinamarca

Dinamarca denuncia el "ataque más grave contra una infraestructura crítica" tras cierre de aeropuerto por aparición de drones; primera ministra apuntó contra Rusia

Marco Rubio - Diosdado Cabello (AFP)
Marco Rubio

"El humo y el fuego": el trino con el que Marco Rubio le dejó claro a Diosdado Cabello que las advertencias van en serio

Campamentos de narcotráfico / foto referencial @dhernandezlarez
Despliegue militar

Un astillero que preparaba embarcaciones para el narcotráfico fue "destruido" en Zulia, según la Fuerza Armada

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Dinamarca

Dinamarca denuncia el "ataque más grave contra una infraestructura crítica" tras cierre de aeropuerto por aparición de drones; primera ministra apuntó contra Rusia

José Morinho y Richard Ríos | Foto: EFE
José Mourinho

José Mourinho mostró su respaldo al Richard Ríos ante las duras críticas que recibe en Portugal por su rendimiento: “veo razones para protegerlo al máximo”

Marco Rubio - Diosdado Cabello (AFP)
Marco Rubio

"El humo y el fuego": el trino con el que Marco Rubio le dejó claro a Diosdado Cabello que las advertencias van en serio

Campamentos de narcotráfico / foto referencial @dhernandezlarez
Despliegue militar

Un astillero que preparaba embarcaciones para el narcotráfico fue "destruido" en Zulia, según la Fuerza Armada

Niños - Foto: Canva
UNICEF

Cambio climático amenaza el futuro de 5.9 millones de niños en América Latina

Miguel Uribe Londoño y Gustavo Petro | Foto AFP
Colombia

“Está entorpeciendo la justicia, ¿a qué le teme?”: Miguel Uribe Londoño acusa a Petro de retrasar la investigación por el asesinato de su hijo

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

El polémico momento en el que Cristiano Ronaldo empuja a fanático que se saltó la seguridad de un hotel para tomarse una fotografía con él

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda