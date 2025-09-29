"Eres una bruja": Louis BPM responde a Danny Ocean por borrar una canción por razones políticas

"Usted es una mald... bruja": le dijo el rapero Louis BPM al cantante Danny Ocean quien borró de la plataforma Youtube una canción que habían hecho juntos, luego que el joven apareciera con una franela con una consigna contra "la guerra" en Venezuela, lo que podría ser interpretado como un apoyo a Maduro.

El joven Louis BPM está dándose a conocer, mientras que Ocean está en su mejor momento, pero coincidieron ahora cuando Estados Unidos ha declarado la guerra al Cartel de los Soles y acusa a Maduro de comandar este grupo de "terroristas", además poniendo un precio a su cabeza.

Las opiniones en Venezuela se han vuelto a polarizar: algunos piensan que una guerra de Trump de gran escala afectaría a la población civil, mientras que otros aseguran que solo con la ayuda estadounidense podría concretarse el fin de 26 años de chavismo, miseria y éxodo.

El mundo de la farándula no escapa de esta polémica y los cantantes Louis BPM y Danny Ocean paracen ser los primeros en pelear públicamente por el tema.

Ocean borró el tema con Louis BPM luego que éste vistiera una granela contra la guerra, y dejó un mensaje en X: "Ya entendemos por qué andas en la tuya, tranquilo, espero que Venezuela se acuerde que fueron los del POP los que tuvieron las bolas bien puestas en el momento más difícil", insinuando que Louis BPM, quien sí vive en Venezuela, apoya a Maduro.

Luego de borrar la canción, Louis BPM, subió un video en el que, entre otras cosas, le reclamó que ni si quiera lo haya llamado.

"Esto es pa Danny que salió hablando mierda. Tú tienes mi número ¿Por qué no me llamaste?. Ah, no, aprovechaste que el momento está caliente y te fuiste pa' Twitter. Tú eres un fresco. Te lo voy a decir aquí en criollo, usted es una bruja real. Qué has hecho tú por la cultura de Venezuela? No te he visto poniendo arriba tus raíces... alzando tu bandera, no está bien lo que hiciste".

Louis BPM cuestionó que este haya borrado el tema sin tomar en cuenta la parte legal y de ganancias económicas.

Los seguidores de ambos han opinado en la polémica en redes sociales. "El lema “no queremos guerra” es un lema chavista. No vengan a decir que no porque lo es. Existe muchos otros mensajes que él podía enviar pero decidió enviar justo ese. Que asuma y ya está", escribió una persona.

Mientras que otra escribió: "No sé si es Chavista o escuálido. Yo lo que sé es que el momento que estamos viviendo no es de estar de un lado ni de otro. Es de ser Venezolano y no querer guerra en mi país. Así que lo apoyo. Soy de Vzla y no quiero guerra!".