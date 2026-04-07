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Martes, 07 de abril de 2026
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Irak

Cinco explosiones se escucharon en el centro de la capital de Irak en donde se ubica la Embajada de Estados Unidos

abril 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Vista general de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak - EFE
Vista general de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak - EFE
Fuentes de seguridad confirmaron que varios cohetes impactaron contra una instalación diplomática de EE. UU. cerca del aeropuerto de Bagdad.

Cinco explosiones se escucharon la noche de este martes en el centro de Bagdad, donde se ubica la Embajada de los Estados Unidos.

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Los cimbronazos se oyeron cerca un área fortificada que alberga edificios gubernamentales y misiones extranjeras.

Fuentes de seguridad confirmaron que varios cohetes impactaron contra una instalación diplomática de EE. UU. cerca del aeropuerto de Bagdad.

Desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, cabe mencionar, la embajada y un centro diplomático y logístico norteamericano en el aeropuerto de Bagdad han sido blanco repetido de cohetes y drones lanzados por grupos armados pro-Teherán, la mayoría de los cuales han sido interceptados por las defensas aéreas.

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Estos eventos ocurren en medio de una escalada de tensiones en el Golfo Pérsico, donde también se reportaron intercepciones de misiles en Doha (Catar) y respuestas de defensa aérea en los Emiratos Árabes Unidos ante amenazas atribuidas al régimen iraní.

Estados Unidos e Israel continúan atacando objetivos del régimen de Irán desde que pusieron en marcha sus operaciones Furia Épica y León Rugiente, respectivamente.

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Los ataques comenzaron el 28 de febrero de 2026 con el fin de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen de los ayatolá para "Israel, el Medio Oriente y el mundo en general".

En ese entonces, las fuerzas de Estados Unidos e Israel dieron un contundente golpe a Teherán al acabar con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Con el avance de los ataques, las fuerzas norteamericanas e israelíes han ejecutado otros duros golpes contra la dictadura iraní.

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