Donald Trump anuncia alto al fuego de dos semanas con Irán, pero pone como condición la apertura completa del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión temporal de un ataque destructivo, que tenía proyectado para este martes, por un periodo de dos semanas.

Esto bajo la condición de que el régimen de la República Islámica pare con el bloqueo del estrecho de Ormuz.

La decisión se produce tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, Asim Munir, quienes solicitaron detener una ofensiva militar prevista contra territorio iraní.

"Basándome en las conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, y en las que me pidieron que detenga la fuerza destructiva que se enviará esta noche a Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque de Irán por un período de dos semanas", expresó Trump.

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"¡Este será un ALTO AL FUEGO de doble cara! La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy lejos de un acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en el Medio Oriente", acotó.

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"Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán, y creemos que es una base viable sobre la que negociar. Casi todos los diversos puntos de contención pasada se han acordado entre los Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el Acuerdo se finalice y consuma. En nombre de los Estados Unidos de América, como presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor tener este problema a largo plazo cerca de la resolución", añadió el titular de la Casa Blanca.

Recientemente, Estados Unidos e Israel atacaron objetivos del régimen islámico desde que pusieron en marcha sus operaciones Furia Épica y León Rugiente, respectivamente.

Los ataques comenzaron el 28 de febrero de 2026 con el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen de los ayatolá para "Israel, el Medio Oriente y el mundo en general".

En ese entonces, las fuerzas de Estados Unidos e Israel dieron un contundente golpe a Teherán al acabar con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Con el avance de los ataques, las fuerzas norteamericanas e israelíes han ejecutado otros duros golpes contra la dictadura iraní.