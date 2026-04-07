NTN24
Martes, 07 de abril de 2026
Martes, 07 de abril de 2026
Donald Trump

Donald Trump anuncia alto al fuego de dos semanas con Irán, pero pone como condición la apertura completa del estrecho de Ormuz

abril 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE.UU. - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de EE.UU. - Foto: EFE
La decisión se produce tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, Asim Munir, quienes solicitaron detener una ofensiva militar prevista contra territorio iraní.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión temporal de un ataque destructivo, que tenía proyectado para este martes, por un periodo de dos semanas.

o

Esto bajo la condición de que el régimen de la República Islámica pare con el bloqueo del estrecho de Ormuz.

La decisión se produce tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, Asim Munir, quienes solicitaron detener una ofensiva militar prevista contra territorio iraní.

"Basándome en las conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, y en las que me pidieron que detenga la fuerza destructiva que se enviará esta noche a Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque de Irán por un período de dos semanas", expresó Trump.

o

"¡Este será un ALTO AL FUEGO de doble cara! La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy lejos de un acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en el Medio Oriente", acotó.

o

"Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán, y creemos que es una base viable sobre la que negociar. Casi todos los diversos puntos de contención pasada se han acordado entre los Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el Acuerdo se finalice y consuma. En nombre de los Estados Unidos de América, como presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor tener este problema a largo plazo cerca de la resolución", añadió el titular de la Casa Blanca.

Recientemente, Estados Unidos e Israel atacaron objetivos del régimen islámico desde que pusieron en marcha sus operaciones Furia Épica y León Rugiente, respectivamente.

Los ataques comenzaron el 28 de febrero de 2026 con el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen de los ayatolá para "Israel, el Medio Oriente y el mundo en general".

En ese entonces, las fuerzas de Estados Unidos e Israel dieron un contundente golpe a Teherán al acabar con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Con el avance de los ataques, las fuerzas norteamericanas e israelíes han ejecutado otros duros golpes contra la dictadura iraní.

Temas relacionados:

Donald Trump

Anuncio

Irán

estrecho de Ormuz

Reporte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Detalles impactantes del rescate en territorio iraní de los tripulantes de un avión de guerra de EE. UU. que fue derribado por el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estos civiles son llevados a la fuerza, no son voluntarios": analista sobre uso de personas como escudos humanos en Irán tras ultimátum de Trump

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estoy convencido de que va a ser sentenciado por narcoterrorismo": congresista republicano Díaz-Balart sobre el juicio de Nicolás Maduro en Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es absolutamente necesaria": coronel Eric Rojo sobre prohibición de juez a defensa de Maduro de compartir pruebas con coacusados prófugos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“No existe un nivel seguro de exposición a la contaminación del aire”: experto de la OPS

Ver más

Videos

Ver más
Manifestantes en Teherán, Irán - Foto: EFE
Régimen de Irán

El régimen de Irán usa a civiles como escudos humanos cerca de instalaciones que podrían ser atacadas por Estados Unidos

Foto de la Tierra desde la misión Artemis II - Foto: EFE
Artemis II

La impresionante fotografía del atardecer de la Tierra tomada desde Artemis II que recordó imagen de hace más de 55 años tomada desde Apolo 8

Avión de combate caza F-15 - Foto de referencia: EFE
Rescate

Detalles impactantes del rescate en territorio iraní de los tripulantes de un avión de guerra de EE. UU. que fue derribado por el régimen

Artemis II - Foto NASA
Artemis II

Primer astronauta en la historia de país sudamericano explica lo que está haciendo la tripulación de Artemis II luego de orbitar la Luna

Misión Artemis II - Foto: AFP
Nasa

"Los amamos desde la Luna": la NASA restablece contacto con astronautas de Artemis II tras su paso detrás del satélite

Más de Actualidad

Ver más
Luchador iraní, Saleh Mohammadi - Foto de referencia: X
Irán

Irán ahorca en público a promesa del deporte por participar en manifestaciones contra el régimen

Ataques de Israel al régimen de Irán - Foto FDI
Ataque al régimen de Irán

Fuerzas de Defensa de Israel atacaron complejo subterráneo del régimen de Irán donde se llevaban a cabo desarrollo de armas

Daniel Ortega y Rosario Murillos - Fotos: EFE
Régimen de Nicaragua

ONU advierte sobre uso de recursos del Estado en Nicaragua para vigilar y hostigar a opositores en exilio

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso militar de barco chino y el contrataque de Estados Unidos en Latinoamérica

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Todos somos responsables, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Luchador iraní, Saleh Mohammadi - Foto de referencia: X
Irán

Irán ahorca en público a promesa del deporte por participar en manifestaciones contra el régimen

Ataques de Israel al régimen de Irán - Foto FDI
Ataque al régimen de Irán

Fuerzas de Defensa de Israel atacaron complejo subterráneo del régimen de Irán donde se llevaban a cabo desarrollo de armas

Daniel Ortega y Rosario Murillos - Fotos: EFE
Régimen de Nicaragua

ONU advierte sobre uso de recursos del Estado en Nicaragua para vigilar y hostigar a opositores en exilio

Jugadores venezolanos celebran el título en el clásico Mundial de Béisbol - Foto: EFE
Clásico Mundial de Béisbol

Así se escuchó en diferentes narraciones el triunfo de Venezuela ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol: "Si vas a pedir vino, asegúrate que sea tinto"

Mario Díaz-Balart, congresista republicano - Foto: EFE
Juicio contra Maduro

"Estoy convencido de que va a ser sentenciado por narcoterrorismo": congresista republicano Díaz-Balart sobre el juicio de Nicolás Maduro en Estados Unidos

Luna | Foto Canva
Nasa

“La mayor aventura de la humanidad”: Administrador de la NASA revela su plan espacial hacia la Luna y genera reacción de Elon Musk

Rick Scott y Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Rick Scott

“Delcy Rodríguez dice que quiere cooperar con EE. UU., entonces que coopere”: congresista Rick Scott cuestiona que el régimen no haya liberado a todos los presos políticos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre