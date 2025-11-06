Condenan en Rusia a 13 años de cárcel a dos colombianos que supuestamente combatieron para Ucrania y que fueron capturados en Venezuela

La oficina del fiscal general de Rusia confirmó que un tribunal administrado por Moscú en la región ucraniana ocupada de Donetsk condenó a 13 años de cárcel a dos ciudadanos colombianos acusados de combatir para las fuerzas de Ucrania.

Se trata de Alexander Ante, de 48 años, y José Medina, de 37 años, quienes recibieron dicha sentencia por participar como supuestos "mercenarios" en las hostilidades del lado de las Fuerzas Armadas ucranianas, según precisó la oficina del fiscal en Telegram.

Su travesía para alistarse comenzó a finales de 2023. Mientras que Ante partió de Colombia en octubre, Medina dejó el país en noviembre.

Los exsoldados del Ejército colombiano planearon retornar juntos a sus hogares en julio de 2024, pero tras volar desde Madrid hasta Caracas (Venezuela), desde donde pretendían seguir su viaje a Bogotá, desaparecieron durante seis semanas.

Según informó el diario local El Tiempo ambos habían sido detenidos en la capital venezolana por la Policía del régimen aliado de Rusia.

Para finales de agosto de 2024, específicamente el día 28, un tribunal de Moscú anunció la detención provisional de los dos colombianos, sindicados como "mercenarios".

Desde la ofensiva militar contra Ucrania en febrero de 2022, Rusia considera sistemáticamente a los extranjeros que luchan en las tropas ucranianas como "mercenarios", lo que es castigado por la justicia rusa.

Eso ha llevado a que varios extranjeros hayan sido juzgados por tribunales situados en los territorios ucranianos ocupados por Rusia en los últimos tres años de conflicto, desde ciudadanos australianos hasta estadounidenses y ahora colombianos.