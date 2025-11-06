"Se le va cerrando el círculo al señor Maduro; tiene a Turquía, Irán y Rusia para irse": coronel retirado de la Armada de los Estados Unidos

Octavio Pérez, coronel retirado de la Armada de los Estados Unidos quien fue oficial de inteligencia, analizó en el programa La Tarde de NTN24 la magnitud del despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe cerca de Venezuela y el mensaje que conlleva para el régimen de Nicolás Maduro.

“Es un cronograma que va aumentando una ficha sobre la otra. Lo primero que se hizo en el mes de febrero fue enumerar un sinnúmero de organizaciones que se dijo que eran transnacionales entre ellas el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles. Vino otra ficha que fue poner 50 millones sobre la cabeza de Maduro y se reiteró el hecho de que no es el presidente legítimo de Venezuela, y sigue ahí cuando llegan los tres primeros acorazados, ya van por ocho. Viene en camino el Gerald Ford con otros noventa y tantos aviones y helicópteros”, expresó.

En este sentido consideró que el rompecabezas se está armando. “Cada vez que pongas más fichas en el tablero estás viéndolo mejor. Cuando ves allá el 14% de todas las fuerzas marinas eso te tiene que estar enviando un mensaje”, expresó.

"Esta es la quinta vez que un par de bombarderos B-52 hacen sus rondas. Eso es lo que se llaman maniobras de entrenamiento y de ir al área de operaciones. Esos son mensajes directos al señor Maduro", consideró.

VEA TAMBIÉN El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe o

Para el coronel retirado hay una postración militar muy evidente que lleva ya dos meses. “Eso es otra señal. (…). En la primera administración, el presidente Trump mandó también hacer una postración militar, pero en tres semanas se fue. Cuando tú ves que esto dura dos meses, tres meses, cuatro meses, se le va cerrando el círculo al señor Maduro".

“Cualquier cosa es viable en el tablero. Es como tener cuatro movidas en el ajedrez que puedes ejecutar porque tienes todas las fichas importantes en posición”, precisó.

Mencionó que el pueblo venezolano ha dicho en elecciones a Maduro “que ‘es hora de que te vayas y que te puedes ir bien del país’. Tiene Turquía, Irán y Rusia para irse”.

E insistió en que el mensaje desde Washington a Maduro es: “Te estoy dejando la puerta abierta. Si no lo haces te voy a seguir ahorcando los recursos de los negocios que te mantienen en el poder”.

“Eso se llama guerra psicológica. Te ponen a caminar en cascarones de huevo, sin saber cómo es la próxima movida. Y si pisas un cascarón ahí te cojo. (…). Llegará el momento en que no será costeable para Maduro y sus esbirros permanecer en Venezuela”, enfatizó.