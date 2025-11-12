NTN24
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Migrantes venezolanos

HRW divulga investigación independiente que confirma atroces torturas a venezolanos en el CECOT

noviembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Presos sentados en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot) - Foto de referencia: EFE
"Lo único que sentía era angustia, dolor, rabia y desesperación", dicen los testimonios de familiares y víctimas directas.

Los ciudadanos venezolanos que el gobierno de Estados Unidos envió a El Salvador en marzo y abril fueron torturados, algunos violados y sometidos a otros abusos, incluidos casos de violencia sexual, según confirmó Human Rights Watch y Cristosal con investigadores y expertos independientes.

La organización publicó el informe que describe los abusos que van desde "golpizas constantes y otras formas de maltrato, incluidos algunos casos de violencia sexual".

"Los casos de tortura y malos tratos a venezolanos en El Salvador no fueron incidentes aislados cometidos por solo algunos guardias o policías antimotines abusivos, sino violaciones sistemáticas de derechos humanos"

Dice que la administración Trump fue cómplice de tortura, desaparición forzada y otras violaciones graves de derechos humanos. "Debe terminar con las deportaciones a El Salvador y a cualquier otro país donde las personas corran el riesgo de ser torturadas".

El informe de 90 páginas, titulado 'Llegaron al infierno': Tortura y otros abusos contra venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador,ofrece un análisis del trato que recibieron estas personas en El Salvador.

En marzo y abril de 2025, el gobierno de Estados Unidos envió a 252 venezolanos, entre ellos, decenas de solicitantes de asilo, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, a pesar de informes creíbles sobre graves violaciones de derechos humanos en las prisiones salvadoreñas. Los venezolanos fueron objeto de devolución— el envío de personas a un lugar donde corren peligro de sufrir tortura o persecución—, detención arbitraria, desaparición forzada, tortura, condiciones de detención inhumanas y, en algunos casos, violencia sexual.

"La administración Trump pagó a El Salvador millones de dólares para detener arbitrariamente a venezolanos que luego fueron sometidos casi a diario a golpizas brutales por las fuerzas de seguridad salvadoreñas", afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.

"La administración Trump ha sido cómplice de tortura, desaparición forzada y otras graves violaciones de derechos humanos, y debería dejar de enviar personas a El Salvador y a cualquier otro país donde corran el riesgo de ser torturadas".

Entre marzo y septiembre de 2025, los investigadores entrevistaron a 40 de los venezolanos que estuvieron detenidos en el CECOT y a otras 150 personas, incluidos sus familiares, abogados y allegados.

Los investigadores revisaron fotografías de lesiones, bases de datos de antecedentes penales, documentos relacionados con la situación migratoria de estas personas en Estados Unidos y datos publicados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) sobre sus deportaciones. Los investigadores también corroboraron las denuncias de los detenidos mediante análisis forenses proporcionados por el Grupo Independiente de Expertos Forenses y una investigación de fuentes abiertas realizada por el Laboratorio de Investigación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California, Berkeley.

Human Rights Watch y Cristosal solicitaron información a los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador sobre estas detenciones, pero no recibieron respuesta.

Según información presentada en casos judiciales, el gobierno estadounidense proporcionó recientemente al menos US$4.7 millones a El Salvador, entre otros fines, para cubrir los gastos de detención de estos hombres. Algunos de los venezolanos enviados a El Salvador habían solicitado asilo en Estados Unidos tras huir de persecución en Venezuela.

Human Rights Watch y Cristosal concluyeron que aproximadamente la mitad de los venezolanos enviados al CECOT no tenían condenas penales y solo el 3 % había sido condenado en Estados Unidos por un delito violento o potencialmente violento. Otras verificaciones de antecedentes penales revelaron que muchos no habían sido condenados por delitos en Venezuela ni en otros países latinoamericanos en los que habían vivido.

Familiares y abogados afirmaron que al menos 62 de los venezolanos fueron expulsados mientras sus procesos de asilo en Estados Unidos estaban en tramite y a pesar de haber superado la evaluación de "miedo creíble" inicial, que les daba derecho a una audiencia completa sobre sus solicitudes de asilo ante un juez de migración. Tres de ellos dijeron que habían llegado a Estados Unidos despues de completar un examen exhaustivo y de ser procesados a través del programa de Oficinas de Movilidad Segura establecido por el gobierno estadounidense.

Los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador se negaron repetidamente a revelar información sobre el paradero o la suerte de los venezolanos, lo que constituyó una desaparición forzada según el derecho internacional. Cristosal ayudó a los familiares a presentar 76 peticiones de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, que no se ha pronunciado sobre estos casos.

Los detenidos en el CECOT fueron sometidos a abusos físicos, verbales y psicológicos graves de forma sistemática por parte de los guardias y policías antimotines salvadoreños. Estos abusos constituyen trato cruel, inhumano o degradante y, en muchos casos, tortura, según el derecho internacional de los derechos humanos. Los guardias y la policía antimotines sometieron periódicamente a los venezolanos a golpizas, en particular, durante requisas diarias de las celdas, o por supuestas infracciones de las normas de la prisión—como hablar en voz alta o ducharse fuera del horario establecido—o por solicitar atención médica.

"Todos los días llegaban a hacernos requisa", dijo uno de ellos. "Nos sacaban de la celda a todos, nos colocaban en posición de requisa, arrodillados, esposados de manos a la espalda y con brazos en la cabeza, y nos golpeaban con los bastones, patadas y puños … y luego nos dejaban arrodillados por 30 o 40 minutos".

Varios ex detenidos dijeron que los agentes los golpearon después de que los entrevistaran miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja durante su visita al CECOT en mayo. Uno de ellos dijo que los guardias "me siguieron pegando en el estómago y, cuando traté de agarrar aire, me empecé a ahogar con la sangre".

Tres detenidos en el CECOT dijeron que fueron víctimas de violencia sexual. Uno de ellos dijo que cuatro guardias abusaron sexualmente de él y lo obligaron a practicar sexo oral a uno de los guardias. "Jugaron con sus bastones en mi cuerpo", dijo.

Los venezolanos también fueron sometidos a condiciones inhumanas, incluyendo comida escasa e inadecuada, malas condiciones de higiene y saneamiento, acceso limitado a atención médica y medicamentos, y falta de actividades recreativas o educativas.

A mediados de julio, el gobierno de El Salvador envió a las 252 personas a Venezuela a cambio de 10 ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos que habían sido detenidos por el gobierno de Nicolás Maduro, en muchos casos de manera arbitraria. Venezuela ha sufrido una crisis humanitaria y violaciones sistemáticas de derechos humanos, que han obligado a casi 8 millones de personas a huir del país.

