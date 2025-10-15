NTN24
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"Está en plena acción la fase dos, desalojar a Maduro del poder": Antonio de la Cruz tras confirmación de Trump de autorización a operaciones de la CIA en Venezuela

octubre 15, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends, explicó en NTN24 lo que buscaba la administración del presidente Donald Trump en esta siguiente fase, que denominó "intermedia".

El presidente de Estados Unidos Donald Trump confirmó este miércoles que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) para ejecutar operaciones encubiertas en Venezuela, lo que intensifica la presión de Washington sobre el régimen de Nicolás Maduro.

La declaración se produjo luego de que The New York Times revelara por primera vez la existencia de una directiva presidencial clasificada que otorgaba luz verde a la CIA para actuar en territorio venezolano.

o

Aunque Trump evitó detallar si estas acciones están dirigidas directamente contra Maduro, sí ratificó que la Agencia cuenta con su autorización para "defender los intereses de Estados Unidos" en la región.

Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends y analista político, habló sobre este tema en el programa La Tarde de NTN24 y explicó lo que Trump buscaría con esta segunda fase, que denominó "intermedia".

"Es un paso dentro de lo que él llamó la fase dos, o sea en este momento lo que podemos decir es que está en plena acción la fase dos en la que no hay ya una solución diplomática con Caracas porque es en ese sentido una acción donde la propuesta es ya desalojar a Maduro del poder por presión directa, no por diálogo", explicó de la Cruz.

o

El presidente de Inter-American Trends explicó además que la ley estadounidense ampara a Trump para proceder con la siguiente etapa, por lo que se ve "como ya esa diplomacia que se utilizó en el Gobierno de Joe Biden de una relación colaborativa no dio resultado", es decir que, a partir de ahora, Maduro es un objetivo legítimo tras ser reconocido como la cabecilla de una organización militar por Washington.

"Maduro hoy no tiene pueblo que lo respalde para una defensa hacia él, porque no es un ataque básicamente al país, sino que es irlo a buscar para presentarlo ante la justicia de Estados Unidos", explicó.

De la Cruz consideró además que se trata de una fase intermedia en la que se utilizarían operaciones encubiertas para mostrar que "está todo puesto en el tablero" y que las fuerzas militares estadounidenses no van a regresar a su país, como cree el discurso de Maduro, en el que se plantea que al final Trump no va a tomar la decisión de extraerlo o de neutralizarlo.

o

"La puerta que está abriendo el presidente Trump es que, teniendo esa fuerza militar y esa capacidad de inteligencia en la región, pueda interactuar internamente con factores que le permitan tomar las decisiones de capturar a Maduro, tras ver que el costo de sostenerlo en el poder es mucho más alto a que salga", precisó de la Cruz.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Régimen de Maduro

Agencia Central de Inteligencia

CIA

Gobierno de Donald Trump

Estados Unidos y Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Siendo optimistas, pueden tardar años en tener una recuperación psicológica completa”: médico forense israelí sobre víctimas de Hamás

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Está en plena acción la fase dos, desalojar a Maduro del poder": Antonio de la Cruz tras confirmación de Trump de autorización a operaciones de la CIA en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Uruguay se prepara para votar la primera ley de eutanasia en América Latina

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Presión sobre el régimen de Nicolás Maduro ha entrado en una fase más compleja y coordinada; esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Polémica en aeropuertos de EE. UU.: rechazan mensaje político de Kristi Noem sobre el cierre del gobierno

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué se sabe del atentado con carro bomba que aterrorizó a Guayaquil, Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Rick Scott, senador estadounidense (AFP)
Rick Scott

"Nadie debería hablar con terroristas y no podemos cooperar con personas que trabajan con terroristas": Rick Scott frente a polémica solicitud de cofundador del Tren de Aragua para ser incluido en la política de paz de Petro

Líder opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: EFE
José Daniel Ferrer

“Su presencia en Miami no va a significar un cambio en su compromiso con la democracia en Cuba”: experto sobre el destierro del opositor cubano José Daniel Ferrer

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - Foto AFP
Régimen de Maduro

"Petro está lavándole el rostro al grupo criminal más importante de todo el continente que es el Cartel de los Soles": Rodrigo Diamanti, exprisionero político del régimen de Maduro

Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez activistas venezolanos
Venezolanos en el exilio

“Hay una situación importante de vulnerabilidad”: Ligia Bolívar, defensora de derechos humanos, ante los atentados a activistas venezolanos en Colombia

Foto de referencia (AFP)
Israel

¿En qué consiste la segunda fase del acuerdo entre Israel y Hamás?

Más de Actualidad

Ver más
Koalas - Foto Canva
Koala

El futuro del koala: Nueva Gales del Sur crea un gigantesco parque para salvaguardar a la especie

Programa de variedades de Jimmy Kimmel - Foto AFP
Charlie Kirk

¿Cuáles deberían ser los límites de la libertad de expresión tras las sanciones por comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk en EE. UU.?

Donald Trump - Foto AFP/ Campaña a favor del TPS para venezolanos - Foto EFE
TPS

Corte Suprema le da luz verde a Trump para retirar el TPS a los migrantes venezolanos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Selección Colombia | Foto: AFP
Selección Colombia

Bajas sensibles para la selección Colombia: estos son los tres jugadores que se perderán los amistosos contra México y Canadá

Luis Javier Suárez continua con su racha goleadora con su club - Foto: EFE
Luis Suárez

¡Imparable! Luis Javier Suárez, el delantero de la Selección Colombia, continúa con su racha goleadora

Koalas - Foto Canva
Koala

El futuro del koala: Nueva Gales del Sur crea un gigantesco parque para salvaguardar a la especie

Programa de variedades de Jimmy Kimmel - Foto AFP
Charlie Kirk

¿Cuáles deberían ser los límites de la libertad de expresión tras las sanciones por comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk en EE. UU.?

Zelenski y Trump se reúnen en la ONU - Foto AFP
Donald Trump

Zelenski y Trump se reúnen en la ONU para discutir la guerra en Ucrania y estrategias contra Rusia

Donald Trump - Foto AFP/ Campaña a favor del TPS para venezolanos - Foto EFE
TPS

Corte Suprema le da luz verde a Trump para retirar el TPS a los migrantes venezolanos

Comando Sur de Estados Unidos publica imágenes de "operaciones en embarcaciones de baja visibilidad en el Mar Caribe"
Estados Unidos

"No pueden vernos, pero nosotros sí": Comando Sur de EE. UU. publica imágenes de 'operaciones en embarcaciones de baja visibilidad en el Mar Caribe'

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda