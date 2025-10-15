"Está en plena acción la fase dos, desalojar a Maduro del poder": Antonio de la Cruz tras confirmación de Trump de autorización a operaciones de la CIA en Venezuela

El presidente de Estados Unidos Donald Trump confirmó este miércoles que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) para ejecutar operaciones encubiertas en Venezuela, lo que intensifica la presión de Washington sobre el régimen de Nicolás Maduro.

La declaración se produjo luego de que The New York Times revelara por primera vez la existencia de una directiva presidencial clasificada que otorgaba luz verde a la CIA para actuar en territorio venezolano.

Aunque Trump evitó detallar si estas acciones están dirigidas directamente contra Maduro, sí ratificó que la Agencia cuenta con su autorización para "defender los intereses de Estados Unidos" en la región.

Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends y analista político, habló sobre este tema en el programa La Tarde de NTN24 y explicó lo que Trump buscaría con esta segunda fase, que denominó "intermedia".

"Es un paso dentro de lo que él llamó la fase dos, o sea en este momento lo que podemos decir es que está en plena acción la fase dos en la que no hay ya una solución diplomática con Caracas porque es en ese sentido una acción donde la propuesta es ya desalojar a Maduro del poder por presión directa, no por diálogo", explicó de la Cruz.

El presidente de Inter-American Trends explicó además que la ley estadounidense ampara a Trump para proceder con la siguiente etapa, por lo que se ve "como ya esa diplomacia que se utilizó en el Gobierno de Joe Biden de una relación colaborativa no dio resultado", es decir que, a partir de ahora, Maduro es un objetivo legítimo tras ser reconocido como la cabecilla de una organización militar por Washington.

"Maduro hoy no tiene pueblo que lo respalde para una defensa hacia él, porque no es un ataque básicamente al país, sino que es irlo a buscar para presentarlo ante la justicia de Estados Unidos", explicó.

De la Cruz consideró además que se trata de una fase intermedia en la que se utilizarían operaciones encubiertas para mostrar que "está todo puesto en el tablero" y que las fuerzas militares estadounidenses no van a regresar a su país, como cree el discurso de Maduro, en el que se plantea que al final Trump no va a tomar la decisión de extraerlo o de neutralizarlo.

"La puerta que está abriendo el presidente Trump es que, teniendo esa fuerza militar y esa capacidad de inteligencia en la región, pueda interactuar internamente con factores que le permitan tomar las decisiones de capturar a Maduro, tras ver que el costo de sostenerlo en el poder es mucho más alto a que salga", precisó de la Cruz.