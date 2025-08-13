Ciudadanos colombianos y venezolanos podrían llegar a requerir visas para ingresar a estos dos países europeos

Recientemente se conoció que los ciudadanos colombianos y venezolanos podrían llegar a ver afectado el que antes era un ingreso exento de visa a dos países de Europa.

Si bien, actualmente destinos como el Reino Unido, Irlanda y Ucrania solicitan cierto tipo de visado a aquellos nacidos en Colombia y Venezuela, hay una lista de países que no requieren el documento de ingreso a sus territorios para estancias cortas.

No obstante, y debido a que dos naciones se encuentran estudiando la posibilidad de solicitar ese requisito, los oriundos de esos dos países sudamericanos podrían necesitar en un futuro una visa de corta duración.

Los destinos en cuestión son Alemania y Polonia, que no descartan la iniciativa de solicitar la autorización que les otorgaría a los ciudadanos bolivarianos el ingreso, permanencia y transición por su territorio.

Se trataría de una visa Schengen, que quienes hayan nacido en Colombia y Venezuela deberían tramitar si su intención es ingresar a Alemania y Polonia, en el hipotético caso de que se implemente la restricción.

De llevarse a cabo esta medida, cabe resaltar, los demás países de la lista Schengen no requerirían esa misma normativa, pero eso podría llegar a ocurrir si los países miembros de esa "área de libre circulación" llegan a un consenso sobre esta posible nueva restricción.

Es importante mencionar que el espacio Schengen o espacio de Schengen es una zona de libre circulación que reúne a 29 países europeos que han abolido los controles fronterizos en las fronteras comunes, también conocidas como fronteras internas.

Además de Alemania y Polonia, la lista Schengen está integrada también por Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal, República Checa, Eslovaquia, Rumanía, Suecia y Suiza.

Los motivos de Polonia estarían relacionados con un hecho grave que tuvo lugar a comienzos de julio en ese país, cuando un polaco fue asesinado en medio de una pelea.

Diez colombianos y tres polacos fueron capturados y acusados de participar en dicha riña. Uno de los colombianos aceptó el crimen y se enfrenta a cadena perpetua.

Durante una declaración en el medio TVN24, el primer ministro de Polonia Donald Tusk aseguró que además de Colombia, entre la lista de países estarían también Venezuela, Georgia y Armenia.

Alemania, por su parte, tiene sus razones para estudiar la medida argumentadas en el aumento de solicitudes de asilo.

Aunque aún no se oficializa la posible restricción, se espera que en las próximas semanas los dos países europeos comuniquen si decidirán implementar el visado para ciudadanos colombianos y venezolanos o si se continúa con el acuerdo de exención de visas.