NTN24
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Visado

Ciudadanos colombianos y venezolanos podrían llegar a requerir visas para ingresar a estos dos países europeos

agosto 13, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Banderas de la Unión Europea, de Colombia y de Venezuela - Fotos de referencia Canva
Banderas de la Unión Europea, de Colombia y de Venezuela - Fotos de referencia Canva
Se trataría de una visa Schengen, que quienes hayan nacido en Colombia y Venezuela deberían tramitar si su intención es viajar a estos destinos, en el hipotético caso de que se implemente la restricción.

Recientemente se conoció que los ciudadanos colombianos y venezolanos podrían llegar a ver afectado el que antes era un ingreso exento de visa a dos países de Europa.

Si bien, actualmente destinos como el Reino Unido, Irlanda y Ucrania solicitan cierto tipo de visado a aquellos nacidos en Colombia y Venezuela, hay una lista de países que no requieren el documento de ingreso a sus territorios para estancias cortas.

o

No obstante, y debido a que dos naciones se encuentran estudiando la posibilidad de solicitar ese requisito, los oriundos de esos dos países sudamericanos podrían necesitar en un futuro una visa de corta duración.

Los destinos en cuestión son Alemania y Polonia, que no descartan la iniciativa de solicitar la autorización que les otorgaría a los ciudadanos bolivarianos el ingreso, permanencia y transición por su territorio.

Se trataría de una visa Schengen, que quienes hayan nacido en Colombia y Venezuela deberían tramitar si su intención es ingresar a Alemania y Polonia, en el hipotético caso de que se implemente la restricción.

De llevarse a cabo esta medida, cabe resaltar, los demás países de la lista Schengen no requerirían esa misma normativa, pero eso podría llegar a ocurrir si los países miembros de esa "área de libre circulación" llegan a un consenso sobre esta posible nueva restricción.

Es importante mencionar que el espacio Schengen o espacio de Schengen es una zona de libre circulación que reúne a 29 países europeos que han abolido los controles fronterizos en las fronteras comunes, también conocidas como fronteras internas.

Además de Alemania y Polonia, la lista Schengen está integrada también por Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal, República Checa, Eslovaquia, Rumanía, Suecia y Suiza.

Los motivos de Polonia estarían relacionados con un hecho grave que tuvo lugar a comienzos de julio en ese país, cuando un polaco fue asesinado en medio de una pelea.

Diez colombianos y tres polacos fueron capturados y acusados de participar en dicha riña. Uno de los colombianos aceptó el crimen y se enfrenta a cadena perpetua.

o

Durante una declaración en el medio TVN24, el primer ministro de Polonia Donald Tusk aseguró que además de Colombia, entre la lista de países estarían también Venezuela, Georgia y Armenia.

Alemania, por su parte, tiene sus razones para estudiar la medida argumentadas en el aumento de solicitudes de asilo.

Aunque aún no se oficializa la posible restricción, se espera que en las próximas semanas los dos países europeos comuniquen si decidirán implementar el visado para ciudadanos colombianos y venezolanos o si se continúa con el acuerdo de exención de visas.

Temas relacionados:

Visado

Alemania

Polonia

Colombianos

Venezolanos

Embajada

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estaban buscando impedir que alguien como Miguel Uribe gobernara": exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una muestra más de cómo el presidente Petro trata de manipular las relaciones con EE. UU.": experto luego de que el mandatario afirmara que pensó en impedir ingreso de delegación norteamericana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es una postura ideológica, no representa la voz de los hondureños": diputada Johana Bermúdez sobre apoyo de Xiomara Castro a Maduro

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Serás mamá y papá, así como yo hace 34 años fui papá y mamá, como siempre lo afirmó Miguel": padre de Miguel Uribe a María Claudia Tarazona durante sentido mensaje de despedida al senador

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Recompensa por Maduro

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Homenaje a Miguel Uribe Turbay - EFE
La Noche

"Estaban buscando impedir que alguien como Miguel Uribe gobernara": exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Más de Actualidad

Ver más
Asamblea Nacional de Nicaragua - AFP
Régimen de Daniel Ortega

"Un robo descarado": excandidato presidencial nicaragüense Juan Sebastián Chamorro sobre legislación del territorio fronterizo en el país

Pasaporte venezolano - AFP
Pasaporte venezolano

Anulación de pasaportes como castigo al activismo crítico en Venezuela: Periodistas y defensores de ddhh son los más afectados

OEA

El último informe de Luis Almagro como Secretario General de la OEA: "De la detención a la tortura y la desaparición: la consolidación del terror de Estado en Venezuela"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Mitos y verdades para bajar de peso de una manera saludable - Fotos referencia: Canva
Trendiando

No tienes que dejar de comer: estos son los mitos y verdades para bajar de peso de una manera saludable

Asamblea Nacional de Nicaragua - AFP
Régimen de Daniel Ortega

"Un robo descarado": excandidato presidencial nicaragüense Juan Sebastián Chamorro sobre legislación del territorio fronterizo en el país

Pasaporte venezolano - AFP
Pasaporte venezolano

Anulación de pasaportes como castigo al activismo crítico en Venezuela: Periodistas y defensores de ddhh son los más afectados

Maluma, cantante - Foto EFE
Maluma

Maluma comparte imágenes inéditas de importante miembro de su familia a quien había evitado en sus redes sociales: "Quiero hacerla sentir orgullosa de mí"

Nicolás Otamendi y RIchard Ríos en un partido Argentina contra Colombia / FOTO: EFE
Richard Ríos

Con las manos arriba, así recibió Otamendi a Richard Ríos cuando llegó al camerino del Benfica: “No me vas a pegar, bro”

OEA

El último informe de Luis Almagro como Secretario General de la OEA: "De la detención a la tortura y la desaparición: la consolidación del terror de Estado en Venezuela"

Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena - Foto: EFE
Cartagena

Turista estadounidense destrozó puesto de control migratorio en Cartagena, Colombia: el momento quedó captado en video

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano