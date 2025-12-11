Sanción histórica: un reconocido tenista fue suspendido por 20 años por estar vinculado a una red de arreglo de partidos

El mundo del tenis ha sacudido con un nuevo escándalo tras conocerse la histórica sanción contra un reconocido jugador por un caso de amaño de partidos.

Se trata del reconocido tenista francés Quentin Folliot, quien fue sancionado con 20 años sin poder jugar por estar vinculado con una red de amaño de partidos.

El jugador, de 26 años, no volverá a pisar una cancha de tenis hasta 2044 por sus vínculos con la red para arreglar partidos, según informó la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

En su comunicado, la ITIA informó que el francés fue suspendido con 20 años y una multa de 70.000 de dólares.

La entidad detalló que el tenista fue “ordenado a reembolsar pagos corruptos por un total de más de $44,000 después de cometer 27 infracciones del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP)”.

La ITIA señaló que el francés fue descubierto por una investigación de la entidad en la que se encontró que era la figura central en una red de “jugadores que operaban en nombre de un sindicato de arreglo de partidos”.

“Folliot es el sexto jugador en ser sancionado como resultado de la investigación, después de los casos de Jaimee Floyd-Angele, Paul Valsecchi, Luc Fomba, Lucas Bouquet y Enzo Rimoli”, añade el texto.

Por su parte, Folliot negó los cargos relacionados con 11 partidos amañados entre 2022 y 2024, ocho de los cuales jugó.

“Los cargos incluían manipular el resultado de partidos, recibir dinero para no realizar sus mejores esfuerzos en apuestas, ofrecer dinero a otros jugadores para amañar partidos, proporcionar información privilegiada, conspiración para corromper, no cooperar con una investigación de la ITIA y destrucción de pruebas”, comentó la agencia.

Por este caso se llevó a cabo una audiencia remota ante el Oficial de Audiencias Anticorrupción (AHO), Amani Khalifa, quien describió a Folliot en la decisión escrita como un vector “para un sindicato criminal más amplio, que recluta activamente a otros jugadores e intenta incrustar la corrupción más profundamente en los circuitos profesionales”.

Khalifa también tuvo en cuenta para la decisión factores agravantes como la obstrucción por parte del tenista para que la ITIA realizara una investigación.

La ITIA comunicó que Folliot ya había sido suspendido de manera provisional desde el 17 de mayo de 2024, por lo que su sanción de 20 años será computada con la sanción provisional.

Por lo que el jugador podrá volver al circuito el 16 de mayo de 2044, siempre y cuando también haya pagado las multas pendientes.

“Durante el período de inelegibilidad, Folliot tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional”, aseveró la ITIA.