Martes, 25 de noviembre de 2025
Reunión

Esto acordaron Estados Unidos y Trinidad y Tobago tras encuentro entre el jefe del Estado Mayor y la primera ministra trinitense: “Abordar las amenazas compartidas”

noviembre 25, 2025
Por: Saúl Montes
Jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, con la Primera Ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar - Embajada de Estados Unidos en Puerto España
Jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, con la Primera Ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar - Embajada de Estados Unidos en Puerto España
La visita del alto mando militar estadounidense tuvo lugar en pleno despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe contra carteles de la droga.

Este martes 25 de noviembre se llevó a cabo una reunión de alto nivel entre el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, en Puerto España, capital de dicho país vecino con Venezuela.

La visita, que ocurre en pleno despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe contra carteles de la droga, tuvo como objetivo principal “reafirmar la sólida asociación entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago y discutir prioridades compartidas en materia de seguridad y estabilidad regionales”.

Según una nota de prensa emitida por el Estado Mayor Conjunto, Caine y Persad-Bissessar intercambiaron opiniones sobre los desafíos que afectan a la región del Caribe, entre ellos “los efectos desestabilizadores del tráfico ilícito de narcóticos, armas y personas, así como las actividades de las organizaciones criminales transnacionales”.

Durante el encuentro, el alto mando militar estadounidense enfatizó que “la estrecha cooperación entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago contribuye directamente a salvaguardar la seguridad regional”.

Por otro lado, “expresó su agradecimiento por el continuo liderazgo y asociación de Trinidad y Tobago para promover objetivos mutuos”.

Finalmente, reafirmó que Estados Unidos sigue comprometido en trabajar estrechamente con el país caribeño “para abordar las amenazas compartidas y profundizar la colaboración en todo el Caribe”.

Trinidad y Tobago realizó recientemente ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos como parte de la operación antidrogas que Washington dirige contra carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela.

