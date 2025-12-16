NTN24
Martes, 16 de diciembre de 2025
Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum cuestionó decisión de Trump de clasificar al fentanilo como "arma de destrucción masiva"

diciembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Claudia Sheinbaum y Donald Trump (AFP)
La mandataria pidió que primero se atiendan las causas del consumo de fentanilo antes que declarar esta droga "arma de destrucción masiva".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se mostró en contra de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de declarar al fentanilo, un potente opioide que ha causado una crisis sanitaria en el país, como un "arma de destrucción masiva".

El magnate republicano firmó el lunes el decreto que clasifica a esta droga como un "arma" en medio del imponente despliegue militar en el Caribe y los operativos antidrogas en el Pacífico.

"Se lo he planteado al presidente Trump, tienen que atenderse las causas del consumo, no solamente esta visión de catalogar ahora una de las drogas como arma de destrucción letal", dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa.

La presidenta sostuvo que su gobierno aún está "analizando el alcance" del decreto firmado por Trump y reiteró su rechazo a "cualquier intervención" de Estados Unidos en México.

Trump firmó el decreto tras una ceremonia de entrega de medallas a militares que apoyan las tareas de vigilancia en la frontera con México.

Bajo presión del mandatario republicano, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha intensificado los operativos contra el narcotráfico para frenar la entrada de drogas como el fentanilo a Estados Unidos.

Pese a esto, la agencia antidrogas estadounidense DEA, afirma que los carteles mexicanos están "en el corazón" de esta crisis de drogas sintéticas en el país.

Unas 48.000 personas murieron el año pasado por fentanilo en Estados Unidos, de un total de alrededor de 80.0000 muertes por sobredosis, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de ese país.

En noviembre, México entregó en extradición al ciudadano chino Zhi Dong Zhang, considerado ficha clave del tráfico internacional de fentanilo, quien fue formalmente acusado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Zhi había sido capturado en Cuba tras fugarse de territorio mexicano.

Propulsor de un endurecimiento radical de la política antidrogas estadounidense, Trump firmó al principio de su presidencia un decreto que clasificó a varios cárteles como "organizaciones terroristas", incluidos varios mexicanos.

Asimismo, en las últimas horas, el Gobierno de Estados Unidos designó este martes al grupo criminal colombiano Clan del Golfo como una Organización Terrorista.

Primero fue el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el que informó que añadió a su lista de SNS de la OFAC al grupo criminal colombiano, también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, designándolo como Organización Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT).

“Con sede en Colombia, el Clan del Golfo es una organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”, indicó el Departamento de Estado.

