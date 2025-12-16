Trump firma decreto que clasifica al fentanilo como "arma de destrucción masiva"

El presidente Donald Trump firmó en la noche del lunes un decreto que clasifica el fentanilo, un potente opioide que ha causado una crisis sanitaria en Estados Unidos, como un "arma de destrucción masiva".

"Ninguna bomba causa el daño que esto está haciendo: entre 200.000 y 300.000 personas mueren cada año, que sepamos", aseguró Trump durante un evento en el Despacho Oval.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos unas 48.000 personas murieron por fentanilo el año pasado, más de la mitad del total de muertes por sobredosis (unas 80.000 personas).

Trump firmó el decreto tras una ceremonia de entrega de medallas a militares que apoyan las tareas de vigilancia en la frontera con México.

Al principio de su segundo mandato, Trump firmó un decreto que clasificaba a los cárteles como "organizaciones terroristas", lo que a juicio de juristas que asesoran al Departamento de Justicia y al Pentágono, da luz verde a los ataques militares en el Caribe contra presuntas narcolanchas.

Esta campaña de ataques mediante misiles contra embarcaciones se inició en septiembre, y ha causado cerca de 90 muertos.

A cada ataque el gobierno de Trump ha asegurado que sabía perfectamente que los tripulantes eran narcotraficantes antes de atacarlos con misiles.

El presidente ha dicho en ocasiones que a bordo de esas lanchas iban cargamentos de fentanilo.

Según la agencia de antinarcóticos estadounidense (DEA), durante años que el fentanilo es producido en gran parte en México, con la ayuda de precursores químicos procedentes de China.

Calificar el fentanilo como "arma de destrucción masiva" podría reforzar el arsenal que el gobierno Trump utiliza para sus operativos contra narcotraficantes.

La oposición demócrata, y algunos republicanos, están aumentando la presión en el Congreso para exigir rendición de cuentas sobre el impacto de esos ataques, que han causado mucha inquietud en países de la región.

Esto ocurre después de que Trump señalara, nuevamente, que "muy pronto" empezarán los ataques "en tierra" contra los cárteles de la droga, y que esos ataques podrán producirse en cualquier país al sur de la frontera, y no solamente en Venezuela, su principal objetivo actualmente.

En paralelo al anuncio de Trump, el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) confirmó “ataques cinéticos letales” contra tres embarcaciones en el Pacífico Oriental en los que murieron “ocho narcoterroristas hombres”.

“El 15 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, precisó el comando militar estadounidense.

Y añadió que “la inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narcotráfico”.