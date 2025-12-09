NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Volodímir Zelenski

Zelenski afirma que enviará a Estados Unidos el plan "enmendado" para terminar con la guerra tras hablar con el papa

diciembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
El presidente ucraniano se reunió este martes con el papa León XIV y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para preparar una respuesta al plan de Trump sobre su país.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó el martes que planea enviar a Estados Unidos "en un futuro próximo" las propuestas revisadas a su plan para poner fin a la guerra iniciada por la invasión rusa de Ucrania en 2022.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, presiona a Kiev para que acepte un acuerdo propuesto por Washington. Los aliados de Ucrania criticaron el plan inicial por ser demasiado favorable a Rusia y, desde entonces, ha sido “enmendado”.

Tras una serie de encuentros con sus aliados europeos esta semana, Zelenski escribió en X que los "componentes ucranianos y europeos [del plan] están ahora más desarrollados, y estamos listos para presentarlos a nuestros socios en Estados Unidos".

"En un futuro próximo, estaremos listos para enviar los documentos perfeccionados a Estados Unidos", afirmó. El lunes dijo que las propuestas podían enviarse a Washington este mismo martes.

Trump acusó a Zelenski de ni siquiera haberse leído las propuestas presentadas por su administración y llegó incluso a decir que Kiev está "utilizando la guerra" para evitar convocar elecciones, en una entrevista publicada este martes por Politico.

"Hablan de democracia, pero llega un punto en que ya no es una democracia", dijo el presidente estadounidense. Las elecciones se pospusieron a raíz de la ley marcial impuesta por la invasión rusa, iniciada en febrero de 2022.

Zekenski se reunió el lunes con dirigentes europeos en Londres y Bruselas, y tuvo un encuentro el martes con el papa León XIV y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

El encuentro entre Zelenski y el sumo pontífice tuvo lugar en la residencia papal de Castel Gandolfo, cerca de Roma, donde León XIV "reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó su urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera", indicó el Vaticano en un comunicado.

El plan de Washington preveía que Ucrania cediera territorios no ocupados por Rusia a cambio de promesas en materia de seguridad, pero cerraba la puerta al deseo de Kiev de unirse a la OTAN.

Pero tanto Kiev como sus aliados consideraron que la primera versión del plan de Washington era demasiado favorable a Rusia.

En un principio, ese documento tenía 28 puntos, pero quedó en 20 después de las reuniones que mantuvieron representantes de Ucrania y Estados Unidos el pasado fin de semana, según Zelenski.

Según el mandatario ucraniano, las negociaciones tropiezan precisamente en las cuestiones territoriales y las garantías de seguridad.

