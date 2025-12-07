NTN24
Domingo, 07 de diciembre de 2025
Domingo, 07 de diciembre de 2025
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro ofreció su versión sobre la muerte del exgobernador Alfredo Díaz y afirmó que hubo "garantía de sus derechos"

diciembre 7, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Régimen de Maduro se pronuncia sobre la muerte de Alfredo Díaz / FOTO: EFE-AFP
Régimen de Maduro se pronuncia sobre la muerte de Alfredo Díaz / FOTO: EFE-AFP
El exgobernador opositor es al menos el sexto miembro de la oposición en morir en prisión desde noviembre de 2024.

El régimen de Venezuela encabezado por Nicolás Maduro informó el domingo que el exgobernador opositor muerto en prisión la víspera sufrió un infarto, y aseguró que era procesado "con plena garantía de sus derechos".

"El día sábado 06 diciembre de 2025, aproximadamente a las 06:33 horas, el ciudadano Alfredo Javier Díaz manifestó síntomas compatibles con un infarto del miocardio (...) fue trasladado al Hospital Clínico Universitario; donde ingresó y al tratar de estabilizarlo, lamentablemente falleció minutos después", indicó el ministerio de Servicio Penitenciaría en un comunicado.

o

Al respecto, Estados Unidos arremetió contra la dictadura de Nicolás Maduro tras la muerte en prisión del exgobernador opositor. "La muerte del prisionero político venezolano Alfredo Díaz, quien fue detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro, El Helicoide, es otro recordatorio de la vil naturaleza del régimen criminal de Maduro", indicó el Departamento de Estado en la cuenta en X de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

La reacción de Washington ocurre cuando una flotilla estadounidense, que incluye al portaviones más grande del mundo, ejecuta operaciones antinarcóticos en el Caribe. Caracas afirma que las maniobras emprendidas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump buscan derrocar a Maduro.

El exgobernador Díaz era procesado por "terrorismo" e "instigación al odio" y fue arrestado en medio de la crisis poselectoral desatada tras el fraude en las elecciones del 28 de julio, en las que al triunfador Edmundo González Urrutia le fue usurpado el derecho a asumir como presidente y Maduro continuó en el poder de manera fraudulenta.

La proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató protestas que dejaron 28 muertos y unos 2.400 detenidos, la mayoría acusados de "terrorismo". Unas 2.000 personas han sido excarceladas desde entonces, según cifras oficiales.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Presos políticos en Venezuela

Nicolás Maduro

Estados Unidos

Administración Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Este galardón es una validación internacional de la lucha democrática en Venezuela”: Coordinadora de Vente Venezuela en EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Marchas a nivel mundial en favor de María Corina Machado - Fotos: AFP
María Corina Machado

“Este galardón es una validación internacional de la lucha democrática en Venezuela”: Coordinadora de Vente Venezuela en EE. UU.

Claudia Sheinbaum, presidente de México / FOTO: EFE
Claudia Sheinbaum

¿Cuál es el balance de los siete años del partido Morena, el de la presidente Claudia Sheinbaum, en el poder en México?

María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz - EFE
María Corina Machado

¿Qué significa el Nobel de Paz de María Corina Machado para los venezolanos en el exterior?

buque USS Gettysburg desplegado en el Caribe y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

Hugo El Pollo Carvajal y Donald Trump - AFP
La Noche

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Más de Actualidad

Ver más
Foto: World Cocktail Championship Portugal 2024
Mundial

Colombia es elegida por primera vez sede del Mundial de Cocteles: estas son las fechas y la ciudad que lo albergará

USS Iwo Jima - Foto AFP
Jefe del Comando Sur

El video del contundente mensaje que el jefe del Comando Sur le envió a los efectivos a bordo del poderoso buque anfibio desplegado en el Caribe

Registro de la actividad del Volcán Puracé: Foto: Servicio Geológico Colombiano
volcán Puracé

Se presenta emisión de gases y columnas de ceniza: elevan nivel de alerta a naranja por actividad del volcán Puracé en Colombia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Anne Jakrajutatip, copropietaria del concurso de Miss Universo / FOTO: EFE
Miss Universo

Emiten orden de arresto contra la copropietaria de Miss Universo por presunto fraude

Foto: World Cocktail Championship Portugal 2024
Mundial

Colombia es elegida por primera vez sede del Mundial de Cocteles: estas son las fechas y la ciudad que lo albergará

Marcelo Bielsa, entrenador de la Selección de Uruguay - Foto: EFE
Bielsa

"Soy tóxico, el que se relaciona conmigo, empeora", la confesión de DT sudamericano que clasificó a su selección al Mundial 2026

Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

"Todavía no he logrado una aceptación de este grupo que conduzco": la cruda confesión de DT de selección sudamericana a meses del Mundial

USS Iwo Jima - Foto AFP
Jefe del Comando Sur

El video del contundente mensaje que el jefe del Comando Sur le envió a los efectivos a bordo del poderoso buque anfibio desplegado en el Caribe

Registro de la actividad del Volcán Puracé: Foto: Servicio Geológico Colombiano
volcán Puracé

Se presenta emisión de gases y columnas de ceniza: elevan nivel de alerta a naranja por actividad del volcán Puracé en Colombia

Vladímir Putin, presidente de Rusia / Donald Trump, presidente de EE.UU. / Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Rusia

Conversaciones entre Rusia y EE. UU. sobre Ucrania son "constructivas" pero sigue sin haber compromiso, según el Kremlin

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre