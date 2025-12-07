Régimen de Maduro ofreció su versión sobre la muerte del exgobernador Alfredo Díaz y afirmó que hubo "garantía de sus derechos"

El régimen de Venezuela encabezado por Nicolás Maduro informó el domingo que el exgobernador opositor muerto en prisión la víspera sufrió un infarto, y aseguró que era procesado "con plena garantía de sus derechos".

"El día sábado 06 diciembre de 2025, aproximadamente a las 06:33 horas, el ciudadano Alfredo Javier Díaz manifestó síntomas compatibles con un infarto del miocardio (...) fue trasladado al Hospital Clínico Universitario; donde ingresó y al tratar de estabilizarlo, lamentablemente falleció minutos después", indicó el ministerio de Servicio Penitenciaría en un comunicado.

Al respecto, Estados Unidos arremetió contra la dictadura de Nicolás Maduro tras la muerte en prisión del exgobernador opositor. "La muerte del prisionero político venezolano Alfredo Díaz, quien fue detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro, El Helicoide, es otro recordatorio de la vil naturaleza del régimen criminal de Maduro", indicó el Departamento de Estado en la cuenta en X de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

La reacción de Washington ocurre cuando una flotilla estadounidense, que incluye al portaviones más grande del mundo, ejecuta operaciones antinarcóticos en el Caribe. Caracas afirma que las maniobras emprendidas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump buscan derrocar a Maduro.

El exgobernador Díaz era procesado por "terrorismo" e "instigación al odio" y fue arrestado en medio de la crisis poselectoral desatada tras el fraude en las elecciones del 28 de julio, en las que al triunfador Edmundo González Urrutia le fue usurpado el derecho a asumir como presidente y Maduro continuó en el poder de manera fraudulenta.

La proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató protestas que dejaron 28 muertos y unos 2.400 detenidos, la mayoría acusados de "terrorismo". Unas 2.000 personas han sido excarceladas desde entonces, según cifras oficiales.