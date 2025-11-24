¿Recibirá el Cartel de los Soles el mismo trato que Estados Unidos le dio a Al Qaeda o ISIS?

Este lunes 24 de noviembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera (FTO por sus siglas en inglés). Esto, en un momento marcado por el incremento de la estrategia de presión de la Casa Blanca sobre el jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

Al respecto, NTN24 entrevistó a Manuel Supervielle, coronel en retiro del Ejército de los Estados Unidos.

Según el entrevistado, dicha “designación abre la puerta a operaciones militares de Estados Unidos” en el Caribe.

“El Congreso de Estados Unidos, tuvo la oportunidad, semanas atrás de frenar (este despliegue), pero votaron por el ‘No’”, acotó.

“Al Qaeda e ISIS también fueron designados como grupos terroristas extranjeros... En ese sentido toca ver el tratamiento que se le da en el plano internacional, hay que verlo de dos formas (la designación y las operaciones en el Caribe) yo lo veo muy difícil justificar esto por la ley internacional”, añadió.

VEA TAMBIÉN Régimen califica de "ridícula" la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista internacional o

Marco Rubio, secretario de Estado de la unión americana ya anunció el pasado 16 de noviembre que, según el Gobierno de Donald Trump, "existe una base fáctica suficiente" que demuestra que el Cartel de los Soles cumple con las condiciones descritas en la ley de inmigración y nacionalidad que regula la designación de FTOs.

Explicó, en su momento, que el FTO debe ser un grupo extranjero que participe "en actividades terroristas o terrorismo" y que debe "amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos".

Cuando se produce la designación, el Comando Sur de Estados Unidos compartió una imagen de la actividad aérea en el portaviones Gerald Ford durante operaciones de vuelo que se llevan a cabo en el océano Atlántico occidental.

“Un avión E/A-18G Growler aterriza en la cubierta de vuelo del portaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford (CVN 78), de clase Ford, durante operaciones de vuelo en el océano Atlántico occidental. Fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe”, indicó el SOUTHCOM.

Estos aviones tienen como misión controlar, degradar o anular los sistemas electrónicos del enemigo.

A su vez, interfieren radares enemigos, destruyen la capacidad del enemigo para detectar, comunicar, coordinar o responder.

La administración Trump desplegó desde hace dos meses una ofensiva militar en el Caribe para hacer frente a los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles encabezada por el dictador venezolano, Nicolás Maduro.