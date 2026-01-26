NTN24
Lunes, 26 de enero de 2026
Lunes, 26 de enero de 2026
Aviones

Esta nación se convierte en el primer país de América Latina en operar el impresionante avión C-130J Súper Hércules

enero 26, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Avión C-130J | Foto Lockheed Martin
Avión C-130J | Foto Lockheed Martin
El avión posee STOL, capacidad que le permite aterrizar y despegar en pistas no preparadas de tierra, pasto o grava en distancias muy cortas.

La empresa multinacional estadounidense Lockheed Martin anunció que el C-130J Súper Hércules (una versión avanzada del avión de transporte C-130) ha sido adquirido por su capacidad de carga extendida y su versatilidad que le ha dado fama de ser un “caballo de batalla” de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

o

Según lo que informó la organización este avión fue adquirido por la Fuerza Aérea Mexicana (FAM). Es la primera aeronave de transporte táctico del país. Asimismo, México sería la primera nación en América Latina en operarlo.

De acuerdo con Infodenfensa, la adquisición del Súper Hércules de parte de la FAM es la primera de dos adjudicaciones internacionales del C-130J cerradas en 2025.

De igual manera, al escoger al C-130J-30, Súper Hércules, México se une a una de las 24 naciones y a una flota global de más de 560 C-130J en operación.

Su relevancia y fama en el mercado se basa en sus importantes características como:

  • Tiene motores turbohélice Rolls-Royce AE 2100D3, que generan 4,637 caballos de fuerza cada uno.
  • Posee un espacio de carga que añade 4.5 metros adicionales al fuselaje, lo que amplía su capacidad operativa.
  • Su rendimiento es significativo, puesto que tiene mejoras en alcance, velocidad máxima y distancia de despegue en un 40%, 21% y 42%, respectivamente.

Además de sus capacidades operativas, el avión mantiene una famosa trayectoria en misiones críticas, una de las más destacas fue el primer lanzamiento Aéreo (Airdrop), donde gracias a su navegación de alta precisión puede soltar paracaidistas y carga pesada en puntos exactos, incluso con visibilidad nula.

o

En ese contexto, la vicepresidenta de Movilidad Aérea Y Misiones Marítimas de Lockheed Martin, Trish Pagan, expresó que “con el nuevo C-130J-30, la capacidad de transporte aéreo táctico de la Fuerza Aérea Mexicana ofrecerá un rendimiento inigualable, una confiabilidad excepcional y la versatilidad necesaria para realizar las 20 misiones para que las que el C-130J este certificado en México, Latinoamérica y el mundo. El C.130J30 está verdaderamente diseñado para cumplir y durar”.

Finalmente, los países que poseen el C-130J-30 es Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Noruega, Dinamarca, Alemania y con su reciente adquisición México.

Temas relacionados:

Aviones

México

Estados Unidos

Aeronave

América Latina

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La mordaza del régimen impuesta al periodista Carlos Julio Rojas, excarcelado el 14 de enero

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No somos mancos, tenemos capacidad de actuar": Ricardo Hausmann sobre el rol de la mayoría de venezolanos sobre el futuro de su país tras la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Esta será una de las semanas más frías del año, todo el país está congelado": meteorólogo Albert Martínez sobre la compleja tormenta invernal que enfrenta Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Salen sin libertad y sin la posibilidad de dar sus testimonios": familias de presos políticos en Venezuela denuncian excarcelaciones con restricciones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Puede Trump resolver conflictos globales? Expertos analizan su nueva Junta de Paz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

“Esta acción tan limpia no se pudo haber ejecutado sin personal dentro del equipo de Maduro que estaba en coordinación con la CIA o la DEA”: coronel retirado del Ejército de EE.UU.

Diosdado Cabello - AFP
Maduro capturado

Diosdado Cabello negó haber tenido contacto con EE. UU. antes de la captura de Maduro: “Aquí no hay traición”

Protestas en Irán . Foto: EFE
Protestas Irán

ONG asegura que van más de 5.000 muertos en las protestas en Irán

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

“Esta acción tan limpia no se pudo haber ejecutado sin personal dentro del equipo de Maduro que estaba en coordinación con la CIA o la DEA”: coronel retirado del Ejército de EE.UU.

Diosdado Cabello - AFP
Maduro capturado

Diosdado Cabello negó haber tenido contacto con EE. UU. antes de la captura de Maduro: “Aquí no hay traición”

Protestas en Irán . Foto: EFE
Protestas Irán

ONG asegura que van más de 5.000 muertos en las protestas en Irán

Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y Cilia Flores (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Diosdado Cabello arremetió contra EE. UU. y aseguró que Maduro llegó cojeando a Nueva York tras ser herido en su captura

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Venezuela

"El régimen está jugando con nuestras esperanzas y con las familias": hija de presos políticos en Venezuela

Jorge Rodríguez, presidente de la AN de Venezuela (EFE)
Presos políticos

Régimen venezolano anuncia un número importante de excarcelaciones: "están ocurriendo en este mismo momento"

Donald Trump y María Corina Machado
María Corina Machado

Se conoce primera foto de la entrega de la medalla del Nobel de Paz de María Corina Machado a Trump: lleva un mensaje especial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre