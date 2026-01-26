Esta nación se convierte en el primer país de América Latina en operar el impresionante avión C-130J Súper Hércules

La empresa multinacional estadounidense Lockheed Martin anunció que el C-130J Súper Hércules (una versión avanzada del avión de transporte C-130) ha sido adquirido por su capacidad de carga extendida y su versatilidad que le ha dado fama de ser un “caballo de batalla” de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Según lo que informó la organización este avión fue adquirido por la Fuerza Aérea Mexicana (FAM). Es la primera aeronave de transporte táctico del país. Asimismo, México sería la primera nación en América Latina en operarlo.

De acuerdo con Infodenfensa, la adquisición del Súper Hércules de parte de la FAM es la primera de dos adjudicaciones internacionales del C-130J cerradas en 2025.

De igual manera, al escoger al C-130J-30, Súper Hércules, México se une a una de las 24 naciones y a una flota global de más de 560 C-130J en operación.

Su relevancia y fama en el mercado se basa en sus importantes características como:

Tiene motores turbohélice Rolls-Royce AE 2100D3, que generan 4,637 caballos de fuerza cada uno.

Posee un espacio de carga que añade 4.5 metros adicionales al fuselaje, lo que amplía su capacidad operativa.

Su rendimiento es significativo, puesto que tiene mejoras en alcance, velocidad máxima y distancia de despegue en un 40%, 21% y 42%, respectivamente.

Además de sus capacidades operativas, el avión mantiene una famosa trayectoria en misiones críticas, una de las más destacas fue el primer lanzamiento Aéreo (Airdrop), donde gracias a su navegación de alta precisión puede soltar paracaidistas y carga pesada en puntos exactos, incluso con visibilidad nula.

En ese contexto, la vicepresidenta de Movilidad Aérea Y Misiones Marítimas de Lockheed Martin, Trish Pagan, expresó que “con el nuevo C-130J-30, la capacidad de transporte aéreo táctico de la Fuerza Aérea Mexicana ofrecerá un rendimiento inigualable, una confiabilidad excepcional y la versatilidad necesaria para realizar las 20 misiones para que las que el C-130J este certificado en México, Latinoamérica y el mundo. El C.130J30 está verdaderamente diseñado para cumplir y durar”.

Finalmente, los países que poseen el C-130J-30 es Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Noruega, Dinamarca, Alemania y con su reciente adquisición México.