Colombia asegura que si Estados Unidos le retira la certificación en la lucha contra las drogas "ganan" los narcotraficantes

Durante una entrevista con la agencia de noticias AFP, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, advirtió que si Estados Unidos le retira la certificación al país como aliado en la lucha contra las drogas "ganan" los narcotraficantes y "pierden las naciones".

Y es que el Gobierno del presidente Donald Trump debe decidir antes del 15 de septiembre si continúa brindando el apoyo económico que entrega a las Fuerzas Militares colombianas para combatir a los cárteles y las guerrillas que se financian con el tráfico de cocaína.

Según Sánchez, una eventual pérdida de la certificación antidrogas de Colombia por parte de Estados Unidos significaría un triunfo para las mafias debido a que es "un apoyo importante" para que la nación pueda "actuar más con mayor contundencia" contra el narcotráfico.

"Ganan los ilegales, pierden las naciones. La certificación de alguna manera es un símbolo de cooperación, de alianza, de confianza, pero también de capacidades, de un apoyo importante para que nosotros podamos actuar más con mayor contundencia", afirmó.

El ministro realizó un recorrido por el departamento de Putumayo, en la frontera con Ecuador, donde arrancó plantas de coca, el principal componente de la cocaína, junto a campesinos que se sumaron a un programa de erradicación.

Cabe mencionar que la renovación o no de la certificación para Colombia tendrá lugar en momentos en los que Washington adelanta un despliegue militar en aguas del Caribe y de Latinoamérica para atacar a los carteles de la droga que trafican hacia territorio norteamericano.

Asimismo, cuando Colombia atraviesa su peor crisis de seguridad en una década, con múltiples atentados, cifras récord de cultivos ilícitos y el asesinato a tiros del senador Miguel Uribe Turbay, quien aspiraba a la presidencia por el principal partido opositor, Centro Democrático.

Todo esto ocurre, además, en un contexto de tensión diplomática entre Trump y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien es un fuerte crítico de las políticas del mandatario republicano. Precisamente, Petro cuestionó el despliegue naval estadounidense en el Caribe para luchar contra el narcotráfico, una ofensiva también rechazada por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.