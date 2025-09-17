NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Mascotas

Colombia avanza en protección para mascotas que viajan en aviones: estos son los estándares globales que el país pidió a agencia de aviación de la ONU

septiembre 17, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Mascotas en aviones - Fotos de referencia Canva
Mascotas en aviones - Fotos de referencia Canva
El aumento de los viajes de mascotas ha generado preocupaciones sobre la ventilación y la contención insegura.

Colombia está pidiendo a la agencia de aviación de la ONU que apoye los estándares globales para el transporte de mascotas por aire a través de las fronteras, luego de casos de alto perfil de perros que murieron en aviones.

Colombia quiere que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que establece estándares. sobre todo, desde pistas hasta cinturones de seguridad, establezca reglas para las mascotas en los aviones, dijo el representante de la OACI en el país.

o

La propuesta del país sudamericano, que cuenta con el apoyo de unas dos docenas de países de América Latina y Europa, llega antes de la asamblea trienal de la OACI que se celebra del 23 de septiembre al 3 de octubre.

La OACI no puede imponer reglas a los estados miembros, pero los países que aprueban las normas de la agencia generalmente las respetan.

La creciente propiedad de mascotas y el repunte de los viajes a raíz de la pandemia del Covid-19 han impulsado la demanda de vuelos "para mascotas", como los de la aerolínea estadounidense especializada BARK Air.

o

Virgin Australia anunció el miércoles el primer servicio de Australia que permite perros pequeños o gatos en la cabina en algunos vuelos nacionales, a partir del 16 de octubre.

A veces las mascotas se transportan en la bodega de carga en lugar de en la cabina, aunque algunas aerolíneas prohíben las razas de nariz chata, como los bulldogs franceses y los pugs, porque tienen un mayor riesgo de sufrir un golpe de calor.

Los incidentes que involucran animales heridos o muertos en aviones siguen siendo poco frecuentes, según datos del Departamento de Transporte de Estados Unidos.

Pero el aumento de los viajes de mascotas ha generado preocupaciones sobre la ventilación y la contención insegura, según un documento de trabajo de la Asamblea de la OACI de Colombia.

En 2021 y 2022, hubo casos de perros que murieron a bordo de dos pequeños transportistas en el país, mientras que en 2020 el Canadian Kennel Club pidió reformas gubernamentales tras la muerte de decenas de perros en un vuelo de Ukraine International Airlines de Kiev a Toronto.

En 2018, un bulldog francés murió en un vuelo de United Airlines después de que un auxiliar de cabina ordenara que lo guardaran en un compartimento superior.

Ese incidente dio lugar a una legislación estadounidense que prohíbe a las aerolíneas poner en peligro a los animales ubicándolos en compartimentos superiores.

Algunas aerolíneas de Oriente Medio, como Qatar Airways, permiten llevar halcones en la cabina, mientras que otros países, como Australia, exigen que los perros y gatos sean puestos en cuarentena a su llegada.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA por sus siglas en inglés) afirmó el miércoles que sus regulaciones sobre animales vivos gozan de reconocimiento mundial y han sido ampliamente adoptadas por los organismos reguladores como "referencia global para el transporte seguro y humanitario de animales por vía aérea".

o

El grupo apoya que la OACI proporcione un marco general para el transporte de mascotas a los países, siempre que evite duplicaciones.

Temas relacionados:

Mascotas

Aviones

Vuelos

vuelo comercial

Protección animal

ONU

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Hay una política (antidroga) equivocada y errática”: Expresidente Iván Duque tras la descertificación de EE. UU. a Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El gobierno ha tomado unas posturas que le hacen daño a los colombianos”: Exministro Juan Carlos Pinzón tras descertificación de EEUU a Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo se llevaría a cabo una eventual operación militar estadounidense en Venezuela: "sería quirúrgica y sin tropas en terreno venezolano"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Pensamos que la JEP iba a fallar de otra manera": Luis Mendieta, exsecuestrado por las Farc, sobre este primer polémico fallo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato”: Gustavo Petro tras ataque de EE. UU. contra una embarcación cargada con droga que salió de Venezuela

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Marco Rubio

"Además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga": Marco Rubio apunta contra Petro tras descertificación de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Más de Actualidad

Ver más
UN Human Rights sobre reforma policial en Venezuela: Son pasos en buena dirección
Detenciones arbitrarias

Al menos 15 dirigentes sindicales y más de 100 trabajadores petroleros siguen detenidos en Venezuela

Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Nicolás Maduro en un acto militar en Venezuela - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Tiene un impacto dentro de los militares porque Maduro se mantiene por ellos": Alejandro Hernández analiza la repercusión que tiene en el régimen el despliegue militar en el Caribe

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
UN Human Rights sobre reforma policial en Venezuela: Son pasos en buena dirección
Detenciones arbitrarias

Al menos 15 dirigentes sindicales y más de 100 trabajadores petroleros siguen detenidos en Venezuela

Shakira y Antonio de la Rúa - Foto EFE
Shakira

La reacción de Antonio de la Rúa luego de que Shakira interpretara una de las canciones que compuso durante el tiempo en el que estuvieron juntos

El tenista español Carlos Alcaraz en el US Open (AFP)
Carlos Alcaraz

El tenista Carlos Alcaraz desafía a la física con lanzamiento detrás de su espalda en jugada que hizo parar al público de los asientos

Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Nicolás Maduro en un acto militar en Venezuela - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Tiene un impacto dentro de los militares porque Maduro se mantiene por ellos": Alejandro Hernández analiza la repercusión que tiene en el régimen el despliegue militar en el Caribe

Jhon Jáder Durán - Fotos AFP
Jhon Jader Durán

"Algo no nos han contado": cuestionan lesión de Jhon Durán antes de la convocatoria de Colombia en partido en que le dio codazo a otro colombiano en Champions League

Lionel Scaloni, DT de la Selección de Argentina - Foto de referencia: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Scaloni confirma que el partido Argentina vs. Venezuela será el último de Messi jugando en casa por Eliminatorias Mundialistas: "Hay que disfrutarlo"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda