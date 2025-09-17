Colombia avanza en protección para mascotas que viajan en aviones: estos son los estándares globales que el país pidió a agencia de aviación de la ONU

Colombia está pidiendo a la agencia de aviación de la ONU que apoye los estándares globales para el transporte de mascotas por aire a través de las fronteras, luego de casos de alto perfil de perros que murieron en aviones.

Colombia quiere que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que establece estándares. sobre todo, desde pistas hasta cinturones de seguridad, establezca reglas para las mascotas en los aviones, dijo el representante de la OACI en el país.

La propuesta del país sudamericano, que cuenta con el apoyo de unas dos docenas de países de América Latina y Europa, llega antes de la asamblea trienal de la OACI que se celebra del 23 de septiembre al 3 de octubre.

La OACI no puede imponer reglas a los estados miembros, pero los países que aprueban las normas de la agencia generalmente las respetan.

La creciente propiedad de mascotas y el repunte de los viajes a raíz de la pandemia del Covid-19 han impulsado la demanda de vuelos "para mascotas", como los de la aerolínea estadounidense especializada BARK Air.

Virgin Australia anunció el miércoles el primer servicio de Australia que permite perros pequeños o gatos en la cabina en algunos vuelos nacionales, a partir del 16 de octubre.

A veces las mascotas se transportan en la bodega de carga en lugar de en la cabina, aunque algunas aerolíneas prohíben las razas de nariz chata, como los bulldogs franceses y los pugs, porque tienen un mayor riesgo de sufrir un golpe de calor.

Los incidentes que involucran animales heridos o muertos en aviones siguen siendo poco frecuentes, según datos del Departamento de Transporte de Estados Unidos.

Pero el aumento de los viajes de mascotas ha generado preocupaciones sobre la ventilación y la contención insegura, según un documento de trabajo de la Asamblea de la OACI de Colombia.

En 2021 y 2022, hubo casos de perros que murieron a bordo de dos pequeños transportistas en el país, mientras que en 2020 el Canadian Kennel Club pidió reformas gubernamentales tras la muerte de decenas de perros en un vuelo de Ukraine International Airlines de Kiev a Toronto.

En 2018, un bulldog francés murió en un vuelo de United Airlines después de que un auxiliar de cabina ordenara que lo guardaran en un compartimento superior.

Ese incidente dio lugar a una legislación estadounidense que prohíbe a las aerolíneas poner en peligro a los animales ubicándolos en compartimentos superiores.

Algunas aerolíneas de Oriente Medio, como Qatar Airways, permiten llevar halcones en la cabina, mientras que otros países, como Australia, exigen que los perros y gatos sean puestos en cuarentena a su llegada.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA por sus siglas en inglés) afirmó el miércoles que sus regulaciones sobre animales vivos gozan de reconocimiento mundial y han sido ampliamente adoptadas por los organismos reguladores como "referencia global para el transporte seguro y humanitario de animales por vía aérea".

El grupo apoya que la OACI proporcione un marco general para el transporte de mascotas a los países, siempre que evite duplicaciones.