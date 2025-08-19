NTN24
Martes, 19 de agosto de 2025
Mascotas

Reconocido comediante y actor colombiano adoptó mascota que era usada como carnada de tiburones

agosto 19, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Tiburones - Foto de referencia Canva/ Barbas fue adoptado - Foto IG: @RefugioHuellasDeAmor
El gesto fue divulgado por la propia celebridad y por el refugio de animales que rescató inicialmente a 'Barbas'.

Una mascota que era utilizada como carnada de tiburones en Buenaventura, Valle del Cauca, fue adoptada el fin de semana por un reconocido comediante y actor colombiano.

'Barbas', como es el nombre del perro, fue "condenado a lo peor" de acuerdo con el refugio de animales para su rehabilitación 'Huellas de Amor', que lo rescató "cuando apenas empezaba a vivir" en esa ciudad ubicada en el occidente de Colombia.

El gesto fue divulgado inicialmente por la celebridad y luego por la fundación, por medio de una foto con el cachorro y un video de este mismo mientras está siendo preparado para su adopción, respectivamente.

Se trata de Alejandro Riaño, que posteó en su cuenta oficial de la red social Instagram la novedad con una imagen en la que, mientras está sentado en un parque, lo está cargando y sosteniendo una de sus patas.

"Hoy nos llegó un nuevo integrante a la familia, llegó 'Barbas' un perro que la fundación Huellas de Amor rescató de ser utilizado como carnada para tiburones, 'Barbas' no fue al único que rescataron", contó Riaño.

En la misma publicación, el también director audiovisual invitó a su comunidad a seguir su ejemplo, mencionando, por demás, la opción de hacerlo con el mismo refugio.

"Si quieren darles una vida con mucho amor, vayan a la fundación que hay muchos perros más en busca de un buen hogar. (ADOPTA, NO COMPRES)", escribió.

Asimismo, en el Instagram de Huellas de Amor se compartió un clip que se robó la emotividad de los internautas en el que se ve a 'Barbas' siendo bañado y vestido con un accesorio que simula una corbata, acorde con la elegancia que requiere uno de sus días más significativos.

"Te adopta Alejandro Riaño y vives el día más elegante y especial de tu vida", escribieron en el clip, en el que se ve al 'peludo' siendo también cuidadosamente perfumado, todo por 'Petboost', empresa que vende productos para perros y quienes se ofrecieron a acicalarlo, conforme con lo informado por la fundación.

Para Huella de Amor, precisamente, se trató de un momento en el que "la vida le sonrió" a Barbas, quien "nunca dejó de tener ganas de luchar, aunque su cuerpito estuvo marcado por el dolor" que sufrió en la cruel actividad a la que fue sometida por sus maltratadores, según publicaron.

"Alejandro Riaño abrió su corazón y le dio la oportunidad de conocer lo que significa tener un hogar, una familia y un futuro lleno de amor. Gracias infinitas, Alejandro, por adoptar y demostrar que la verdadera elegancia está en darle una segunda oportunidad a quienes más lo necesitan", precisaron.

La fundación, que dejó saber que 'Barbas' ya estaba listo "para comenzar su nueva vida", invitó también a los usuarios a sumarse a la causa. "Aquí seguimos creyendo que cada rescate vale la pena… ¡adopta!", dijeron.

Esta no es la primera vez que Riaño, cabe resaltar, hace parte de acciones que buscan un beneficio común en aras de dejar un mensaje positivo.

Además de caracterizarse por una contundente crítica social y sátira utilizando la comedia en sus producciones independientes, el bogotano de 39 años ha utilizado sus plataformas para diversas causas sociales que impactan a su comunidad de más de un millón seguidores en Instagram y cerca de tres millones en YouTube.

