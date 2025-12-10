En contundente discurso el presidente del Comité del Nobel expone las atrocidades del régimen de Maduro en entrega del Nobel de Paz: "Debe aceptar los resultados electorales y dar un paso al costado"

Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, ofreció un crudo y contundente discurso sobre las atrocidades del régimen de Maduro en la entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado.

Desde el Ayuntamiento de Oslo y tras una emotiva interpretación de 'Alma llanera' por parte del cantante venezolano Danny Ocean, el líder del comité apuntó contra el régimen chavista mencionando solo algunos de los casos de tortura y represión que se viven cada semana en Venezuela.

"Samantha Sofía Hernández, Una chica de 16 años fue brutalmente secuestrada el último mes por miembros enmascarados de las Fuerzas de Seguridad del régimen de Maduro. Ella fue tomada de la casa de sus abuelos. ¿Dónde está ahora? No lo sabemos. Probablemente en uno de los centros de detención de la dictadura. Ella puede que esté con su padre, que desapareció sin rastro en enero", dijo.

"¿Qué han hecho mal? Su hermano fue un soldado, pero se negó a seguir las órdenes del régimen para cometer brutales actos contra la población. Por esa defensa, toda su familia debería ser castigada", agregó.

Asimismo, habló sobre uno de los casos más sonados en el país, el secuestro de Juan Requesens por parte de la dictadura chavista en 2018: "se le pide que voltee lentamente hacia la cámara. El video lo muestra de pie, con una mirada perdida, usando ropa interior manchada con excremento, y supuestamente confesó planear un golpe, pero por supuesto no había pruebas".

Frydnes no olvidó a la más reciente víctima del régimen, el exgobernador de Nueva Esparta Alfredo Díaz, que murió en cautiverio hace apenas unos días atrás.

"Un líder de la oposición y exalcalde, lo sacaron de un bus el último noviembre y lo lanzaron en las profundidades de El Helicoide, el centro de torturas más grande de Latinoamérica, otro prisionero político más en una larga línea de otros (...) esta semana llegaron las noticias de su muerte, otra vida desaparecida, otra víctima del régimen. Estas historias no son únicas. Esta es Venezuela hoy", señaló.

Y señaló: "Samantha, Juan y Alfredo no eran extremistas, eran venezolanos comunes y corrientes soñando con la libertad, la democracia, los derechos. Por ello, sus vidas nos fueron robadas".

"Las Naciones Unidas documentaron su experiencia de la siguiente manera. Bolsas plásticas sobre sus cabezas, apretadas fuertemente. Shocks eléctricos a los genitales, golpes al cuerpo tan brutales que dolía respirar. Tierra sexualizada, celdas tan frías como para causar temblores intensos, agua contaminada llena de insectos, gritos que nadie llegó a detener", aseveró.

"Mientras estamos aquí sentados en el ayuntamiento de Oslo, gente inocente está encerrada en celdas oscuras en Venezuela. Ellos no pueden escuchar los discursos que se harán hoy, solo los gritos de los prisioneros siendo torturados".

Sin olvidar a quienes siguen en Venezuela, el presidente del comité dijo que "viven bajo un régimen que sistemáticamente los silencia, los acosa y los ataca a la oposición", no obstante, reiteró que Venezuela "no está sola en esta oscuridad".

"El mundo está en el camino equivocado. Los autoritarios están ganando. Debemos hacer la pregunta inconveniente, ¿por qué es tan difícil para nosotros preservar la democracia, una forma de gobierno que fue concebida para proteger nuestra libertad y nuestra paz? Cuando la democracia pierde, el resultado es más conflicto, más violencia y más guerra".

Y dijo que "detrás de Maduro está Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbollah, entregando armas, vigilancia y un apoyo económico que hacen al régimen más brutal y más robusto. Y aún así, dentro de esta oscuridad, en medio de esta oscuridad, encontramos una venezolana que se ha rehusado a rendirse, que mantiene la democracia, llama a la democracia viva que no ha cedido a pesar de los enormes costos personales".

"María Corina Machado, ganadora del premio Nobel de la Paz, ha hecho todo en su poder para poder atender la ceremonia aquí hoy, un viaje en una situación de extremo peligro. Aunque no podrá llegar a esta ceremonia y a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que ella está a salvo y que estará con nosotros aquí en Oslo", sentenció.

Finalmente, le envió un mensaje a Maduro:

"Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia. Porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar. Cuando se escriba la historia de nuestra época, no serán los nombres de los gobernantes autoritarios los que destaquen, sino los nombres de quienes se atrevieron a resistir. Quienes se mantuvieron firmes frente al peligro. Quienes siguieron adelante cuando otros se rindieron", dijo.

Este es el discurso completo de Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel:

Discurso de Joergen Watne Frydnes en Oslo by Felipe Duarte