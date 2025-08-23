Colombia avanza hacia la sostenibilidad energética: Empresas lideran la transición con energías renovables y prácticas ecológicas

Uno de los recursos más destacados en este proceso es la energía solar, que se ve como una opción clave gracias a la ubicación geográfica privilegiada de Colombia y para apoyar esta transición, el país ha proyectado la instalación de hasta 4 GW (gigavatios) de capacidad renovable, consolidándose como un referente regional en el camino hacia la sostenibilidad energética.

A nivel empresarial, varias compañías en Colombia están adoptando iniciativas para reducir su huella de carbono y contribuir a este objetivo nacional como Luisa Chimá, quien, desde su planta de producción inaugurada en octubre de 2022, ha implementado un sistema de energía solar capaz de abastecer al 100% de sus operaciones.

VEA TAMBIÉN Revocación de Normas Ambientales: Una Amenaza para la Salud Humana y el Cambio Climático, según Científica de la National Wildlife Federation o

En un proceso que se extendió por varios meses, la empresa instaló 90 paneles solares en su planta, cubriendo las necesidades energéticas de toda la instalación. Como resultado de esta transición, se ha logrado una notable reducción de su huella de carbono, con un impacto positivo en el medio ambiente: la empresa evita la emisión de 53.2 toneladas de CO2 anuales, lo que equivale a la absorción de este gas por 2,600 árboles.

“Desde que comenzamos, hemos apostado por el uso de energías limpias y prácticas sostenibles, no solo porque es lo correcto, sino porque soy mamá y me preocupa el planeta que dejaré a mis hijos. Es una inversión importante que refleja mis principios y compromisos personales con el medio ambiente”, expresó Chimá.

La transición a energías renovables y la adopción de prácticas como la reutilización de recursos se están convirtiendo en una tendencia que muchas otras empresas en Colombia están comenzando a seguir. Estas iniciativas no solo aportan al bienestar de la comunidad, sino que también posicionan a las empresas como actores responsables y conscientes del impacto ambiental.