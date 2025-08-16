Revocación de Normas Ambientales: Una Amenaza para la Salud Humana y el Cambio Climático, según Científica de la National Wildlife Federation

Desde 1970, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha regulado las emisiones de gases contaminantes a través de la Ley de Aire Limpio. En 2009, la EPA determinó que los gases de efecto invernadero son peligrosos para la salud y el clima, estableciendo normas para vehículos, industrias y plantas eléctricas. Sin embargo, la administración Trump ha propuesto revocar estas reglas, lo que preocupa a científicos y activistas.

Diane Pataki, científica de la National Wildlife Federation, señaló en entrevista con Clic Verde de NTN24 que la eliminación de estas normativas podría aumentar las emisiones de CO2 y empeorar los efectos del cambio climático, como las olas de calor y el aumento de enfermedades respiratorias. "Estas normas son esenciales para proteger la salud humana y el medio ambiente", afirma Pataki.

La EPA ha abierto un periodo de comentarios públicos hasta el 15 de septiembre, para que los ciudadanos expresen su opinión sobre la revocación, Pataki aseguró que "Es muy importante que todos envíen sus comentarios a la EPA, la agencia tiene que responder a estos comentarios, y es una manera en la que el público puede influir en la decisión".

De acuerdo con la experta, en tiempos en los que el cambio climático es uno de los problemas más urgentes a nivel global, la decisión de la administración Trump de eliminar estas normativas ambientales ha encendido una alarmante señal de alerta sobre el futuro del planeta y la salud de las personas.