Copa Airlines extiende la suspensión de vuelos a Venezuela hasta el 12 de diciembre

La panameña Copa Airlines publicó una nueva prórroga en la suspensión de sus vuelos a Venezuela.

La aerolínea extendió la paralización de sus operaciones desde y hacia Caracas hasta el viernes 12 de diciembre de 2025 pese a que Inicialmente estaba prevista solo hasta este viernes 5 de diciembre.

La compañía argumentó que la decisión se toma "mientras continúa evaluando las condiciones que garanticen la seguridad operacional" en sus vuelos a Venezuela.

El pasado miércoles, cuando anunció la suspensión temporal, alegó "intermitencias en una de las señales de navegación" reportadas por sus pilotos, aunque precisaron que la situación "en ningún momento comprometió la seguridad operacional".

El INAC advirtió públicamente que esperaba que Copa Airlines y Wingo reanudaran sus vuelos en un plazo de 48 horas.

El 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense instó a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a "extremar la precaución" debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores".

Estados Unidos desplegó desde agosto una flotilla de buques y aviones de combate en el Caribe que justifica en la lucha antinarcóticos. El régimen sostiene que las maniobras militares buscan el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Esto provocó que aerolíneas internacionales suspendieran operaciones temporalmente. El chavismo les revocó luego las concesiones al acusarlas de terrorismo.