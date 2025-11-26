Venezolanos varados en aeropuerto de España a horas de que venza el plazo que el régimen de Maduro dio a las aerolíneas para reanudar operaciones

Este miércoles se vence el amenazante plazo del régimen de Nicolás Maduro a las aerolíneas internacionales para que reanuden sus vuelos desde y hacia Venezuela.

Los viajes fueron suspendidos desde el fin de semana por las restricciones de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA).

La agencia alertó sobre un posible peligro por operaciones militares en la zona de influencia del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolíva.

Decenas de aerolíneas de Europa y otros continentes han cesado desde entonces temporalmente sus itinerarios.

El espacio aéreo de Venezuela y de una parte del caribe sigue prácticamente despejado, por lo que el régimen amenazó el lunes con revocar el permiso a las empresas que no reanuden operaciones antes de un plazo fijado de 48 horas.

Entretanto, al menos 300 venezolanos permanecen varados en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas, en Madrid (España), tras la cancelación de vuelos hacia su país en los últimos días, en medio de las advertencias de la FAA.

Varios colombianos, bailarines y músicos de la Fundación Artística Pueblo Latino de Miranda (Cauca), tampoco han podido viajar hacia su país con escala en Caracas.

El vuelo que tenían previsto fue cancelado a inicios de semana y desde entonces están pasando las noches en la terminal 1 del aeropuerto.

Habían pasado varias semanas de gira en algunos países de Asia y Europa, y ahora están desesperados, ya con los ahorros muy escasos y sin familiares en España, según revelaron a NTN24.

Los colombianos afectados piden al Gobierno de Gustavo Petro que les envíe un vuelo humanitario para regresar a Colombia de inmediato, aunque, hasta el momento, ni la embajada colombiana ni la aerolínea les han dado solución.