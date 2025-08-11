Colombia le dará el último adiós a Miguel Uribe: estará dos días en cámara ardiente en el Congreso y sus restos serán llevados al Cementerio Central

El precandidato presidencial y senador por el partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, murió en la madrugada de este lunes luego de permanecer hospitalizado en la Fundación Santa Fe por más de dos meses después de sufrir un atentado en la localidad de Fontibón al occidente de Bogotá.

Uribe Turbay, uno de los líderes de la oposición en el país, llevaba a cabo un encuentro con seguidores en un parque público el pasado 7 de junio, cuando recibió varios disparos propinados por parte de un sicario menor de edad que se escabulló entre la multitud.

Para darle el último adiós al político de 39 años, se ha preparado un homenaje en el Congreso de la República, lugar donde Uribe se desempeñaba como senador.

Su cuerpo estará en cámara ardiente desde este mismo lunes a partir de las 5 de la tarde (hora local) y hasta el miércoles 13 de agosto.

Los familiares y amigos cercanos podrán asistir este lunes, mientras que las puertas del Congreso se abrirán al público en general el martes 12.

"El Salón Elíptico del Capitolio Nacional será el espacio en el que ambas corporaciones, junto con el pueblo colombiano, podrán expresar su respeto, gratitud y despedida al senador Miguel Uribe Turbay, reconociendo su legado y dedicación", indicó el Congreso a través de un comunicado.

A su vez, el Congreso anunció un homenaje para el precandidato presidencial este miércoles 13 de agosto a las 9 de la mañana con acceso exclusivo para familiares y amigos.

Posteriormente, se llevará a cabo la misa de exequias ese mismo día a las 12 del mediodía en la Catedral Primada, la cual será oficiada por José Luis Rueda Aparicio, cardenal primado de Colombia.

Luego de la misa, sus restos serán llevados al Cementerio Central, donde se llevará a cabo el entierro.

Cabe recordar que en ciudades como Bogotá y Medellín se decretaron días de duelo en honor a la memoria de Uribe Turbay.

“En solidaridad con su familia y seres queridos, Bogotá decretará tres días de duelo. Que sea tiempo de reflexión y unidad. Por Miguel y por el país”, indicó el alcalde de la capital del país, Carlos Fernando Galán.

A su vez, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció tres días de duelo en su ciudad.

“Durante estos tres días, izaremos las banderas a media asta en todas las dependencias y espacios públicos de Medellín. Este es un acto de respeto, pero también de protesta. Un símbolo de que Medellín no es indiferente, de que esta ciudad abraza a las víctimas y rechaza la violencia venga de donde venga”, señaló.

El pasado sábado, la Fundación Santa Fe de Bogotá, centro médico donde se encontraba internado desde la tarde del atentado, había informado que el estado clínico del político "revirtió a una condición crítica debido a un episodio de hemorragia".

"En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo", indicó la clínica.

El parte médico agregó que Uribe Turbay requirió "reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. Continuará con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente".

Ese parte fue el ultimo del senador con vida antes de que se produjera su muerte este lunes en horas de la madrugada.