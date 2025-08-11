Reviven recuerdo de Miguel Uribe cuando era niño enviándole un saludo de feliz año a su mamá Diana Turbay que estaba secuestrada

La vida de Miguel Uribe Turbay, político colombiano que fue baleado el pasado 7 de junio en la cabeza y dos meses después falleció, estuvo permeada por la violencia desde que era un niño, pues su madre, la periodista Diana Turbay, fue secuestrada y posteriormente asesinada.

Diana Turbay fue secuestra el 30 de agosto de 1990 por el grupo conocido como ‘Los Extraditables” que eran comandados por el capo de la mafia Pablo Escobar. El plan era presionar al gobierno del presidente de aquel entonces César Gaviria para derogar el tratado de extradición.

La mujer fue engañada para aceptar una supuesta entrevista con un comandante del ELN y en el encuentro fue retenida, permaneció un año en cautiverio y el 25 de enero de 1991 fue asesinada en un intento por rescatarla.

En ese entonces, Miguel Uribe Turbay tenía cuatro años y en un informe que le hizo el noticiero Cripton se ve a este niño enviándole un saludo a su mamá secuestrada para la víspera de año nuevo.

El video fue republicado por Señal Colombia en homenaje al precandidato presidencial que falleció este 11 de agosto tras una lucha de dos meses por sobrevivir al atentado del que fue víctima el pasado 7 de junio en la localidad de Modelia en Bogotá.

La muerte de Uribe, favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026, reabre heridas en un país atravesado por la violencia y los atentados contra políticos en las décadas de 1980 y 1990.

Videos de celular muestran el momento del atentado el 7 de junio, durante un mitin en un barrio popular de Bogotá. Disparos, gritos, el candidato ensangrentado se desploma. Sus escoltas hieren en la pierna al atacante de 15 años mientras huye.

El menor le disparó tres veces, dos en la cabeza, en un caso investigado por la fiscalía como "magnicidio" para identificar a los autores intelectuales.

Las autoridades han capturado a seis personas, incluido el pistolero, y apuntan a una disidencia de la extinta guerrilla FARC como posibles responsables.