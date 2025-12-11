"Es de un alcance estratégico demasiado importante": exdirector general marítimo de Colombia sobre buque petrolero incautado cerca de Venezuela

Una operación de inteligencia de Estados Unidos culminó con la incautación del buque petrolero Skipper, cerca de Venezuela.

Imágenes satelitales y datos de seguimiento revelan cómo el navío ocultó sistemáticamente su verdadera posición durante actividades consideradas ilícitas.

Según imágenes satelitales analizadas por la agencia Reuters, el Skipper permaneció atracado en el puerto José de Venezuela entre el 14 y 18 de noviembre de 2025.

Al respecto, Paulo Guevara, exdirector general marítimo de Colombia y excomandante de la Fragata Almirante Padilla, explicó a NTN24 que con la incautación "se están despejando las dudas que había sobre el gran despliegue de Estados Unidos en el mar Caribe".

Agregó que "no estamos hablando solamente de interceptar lanchas” sino que lo sucedido con el petrolero muestra que “hay objetivos estratégicos más grandes y este en particular es de un alcance estratégico demasiado importante".

Sobre la incautación que se realizó mediante una inserción aérea de Fuerzas Especiales estadounidenses, Guevara explicó que "esa maniobra en el mar es relativamente sencilla en términos marítimos, se llama una inspección de visita y registro".

Según el experto naval, "es un trabajo largo de inteligencia que hicieron las autoridades americanas".

Asimismo, indicó que, las autoridades estadounidenses ya conocían la ruta, la posible manipulación del sistema de identificación y el uso irregular de la bandera.

Tras confirmar la información, "lo que se hace es una tripulación de presa", asumiendo el control total del buque para conducirlo a un puerto de destino.

El Departamento del Tesoro había sancionado previamente al petrolero por integrar una presunta red internacional de contrabando de petróleo con nexos a grupos terroristas como Hezbollah.

Guevara señaló que "no es muy común este tipo de actividades ilícitas, ya que las compañías navieras que transportan la economía del mundo se cuidan mucho de meterse en actividades ilícitas porque pierden mucho dinero cuando son sancionados".