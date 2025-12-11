NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es de un alcance estratégico demasiado importante": exdirector general marítimo de Colombia sobre buque petrolero incautado cerca de Venezuela

diciembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Paulo Guevara, exdirector general marítimo de Colombia, se refirió en NTN24 a la megaoperación que permitió la incautación del poderoso tanquero.

Una operación de inteligencia de Estados Unidos culminó con la incautación del buque petrolero Skipper, cerca de Venezuela.

Imágenes satelitales y datos de seguimiento revelan cómo el navío ocultó sistemáticamente su verdadera posición durante actividades consideradas ilícitas.

Según imágenes satelitales analizadas por la agencia Reuters, el Skipper permaneció atracado en el puerto José de Venezuela entre el 14 y 18 de noviembre de 2025.

Al respecto, Paulo Guevara, exdirector general marítimo de Colombia y excomandante de la Fragata Almirante Padilla, explicó a NTN24 que con la incautación "se están despejando las dudas que había sobre el gran despliegue de Estados Unidos en el mar Caribe".

Agregó que "no estamos hablando solamente de interceptar lanchas” sino que lo sucedido con el petrolero muestra que “hay objetivos estratégicos más grandes y este en particular es de un alcance estratégico demasiado importante".

Sobre la incautación que se realizó mediante una inserción aérea de Fuerzas Especiales estadounidenses, Guevara explicó que "esa maniobra en el mar es relativamente sencilla en términos marítimos, se llama una inspección de visita y registro".

Según el experto naval, "es un trabajo largo de inteligencia que hicieron las autoridades americanas".

o

Asimismo, indicó que, las autoridades estadounidenses ya conocían la ruta, la posible manipulación del sistema de identificación y el uso irregular de la bandera.

Tras confirmar la información, "lo que se hace es una tripulación de presa", asumiendo el control total del buque para conducirlo a un puerto de destino.

El Departamento del Tesoro había sancionado previamente al petrolero por integrar una presunta red internacional de contrabando de petróleo con nexos a grupos terroristas como Hezbollah.

Guevara señaló que "no es muy común este tipo de actividades ilícitas, ya que las compañías navieras que transportan la economía del mundo se cuidan mucho de meterse en actividades ilícitas porque pierden mucho dinero cuando son sancionados".

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Buque

Narcotráfico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué el discurso del presidente del Comité Nobel es histórico y una pieza contundente contra la tiranía de Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se recordó la falta de democracia y de paz en el país": presidente de Wola sobre discurso del Comité del Nobel respecto a la violación de DD.HH. en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es de un alcance estratégico demasiado importante": exdirector general marítimo de Colombia sobre buque petrolero incautado cerca de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ausencia de María Corina Machado en la ceremonia del Nobel fue "una operación de inteligencia anticipativa", advierte exasesor de Seguridad de la ONU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Da un mensaje de hacia qué punto se está alineando el país sobre lo que ocurre en Venezuela": expertos sobre presencia de Noboa en ceremonia del Premio Nobel de Paz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Cayetana Álvarez de Toledo/ Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Se le está dando un premio Nobel de la Paz a la mayor luchadora por la libertad": diputada española Cayetana Álvarez de Toledo sobre María Corina Machado

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado salió de Venezuela hacia Curazao en bote un día antes de la ceremonia del Premio Nobel, según The Wall Street Journal

El mensaje de María Corina Machado previo a las elecciones de Honduras - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Ella nunca rompe una promesa y seguirá con esta lucha hasta que Venezuela sea libre": Clara Machado, hermana de María Corina Machado

Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel - Foto AFP
Gobiernos de izquierda en América Latina

Expertos analizan discurso del presidente del Comité Nobel en la entrega del premio de la paz a María Corina Machado

Ana Corina Sosa Machado - Foto AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad": hija de María Corina Machado en discurso de aceptación de la líder democrática del premio Nobel de la Paz

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro y Nicolás Maduro / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“No se puede tratar a Venezuela como una democracia”: Experto sobre idea de Petro de un gobierno compartido en Venezuela

José Jeri - Betssy Chávez - Claudia Sheinbaum (EFE)
México

"No me limito": presidente peruano dijo estar dispuesto a ingresar a la embajada mexicana para capturar a la ex primera ministra procesada por intento de golpe de Estado

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump

"La situación está presta para un bombardeo": Stephen Donehoo, exasesor de seguridad, analiza reunión en la Casa Blanca sobre Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Thalía, cantante y actriz mexicana / Un hombre vestido de 'Santa Claus' - Fotos: EFE / YTB
Thalía

Thalía lanza su tema navideño 'SANTA' con llamativa escena de coqueteo con un reconocido actor y cantante venezolano

Gustavo Petro y Nicolás Maduro / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“No se puede tratar a Venezuela como una democracia”: Experto sobre idea de Petro de un gobierno compartido en Venezuela

José Jeri - Betssy Chávez - Claudia Sheinbaum (EFE)
México

"No me limito": presidente peruano dijo estar dispuesto a ingresar a la embajada mexicana para capturar a la ex primera ministra procesada por intento de golpe de Estado

César Farías, entrenador venezolano - Foto: EFE
César Farías

César Farías reveló que mantuvo una reunión con el presidente de la FVF y planteó lo que haría al frente de La Vinotinto: "La fe no puede ser solamente un eslogan"

Trofeo Copa del Mundo y grupos del Mundial 2026- Fotos: AFP
Mundial 2026

Novedades en el reglamento mundialista: así funcionará el sistema de desempate en zona de grupos del Mundial de 2026

Presos políticos en Venezuela

Excarcelaron a preso político que nunca recibió visita: Macario González, un adulto mayor por el que siempre rogó su familia

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump

"La situación está presta para un bombardeo": Stephen Donehoo, exasesor de seguridad, analiza reunión en la Casa Blanca sobre Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre