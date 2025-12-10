"Es un mensaje rotundo para la Europa moderada, de buenas maneras y buenas posturas": Orlando Avendaño sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Tras la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, este miércoles se llevó a cabo también la Marcha de las Antorchas, desde el Centro Nobel de la Paz hasta el Grand Hotel.

Orlando Avendaño, periodista, columnista y escritor venezolano, celebró el premio a María Corina Machado y aseguró que es un mensaje claro para Europa y su posición sobre los regímenes latinoamericanos.

Avendaño celebró el discurso que brindó el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne, quien incluso le pidió a Nicolás Maduro dejar el poder.

“Las palabras del presidente del Comité del Nobel, Jorgen, fueron ineludibles, tajantes. Yo creo que no hay no venezolano que haya expresado un discurso con esa contundencia y claridad en nuestra historia reciente”, declaró.

A su vez, destacó el discurso de la hija de María Corina Machado. “Vimos el momento de Ana Corina Sosa, la hija de María Corina Machado, donde tuvo que emitir el discurso de María Corina Machado, demostrando un talento y una habilidad y una grandeza como si estuviera destinada para haberlo hecho”, indicó.

Por último, señaló que este premio sirve para que Europa asuma de una vez por todas una postura clara en contra de los regímenes dictatoriales en América Latina.

“Es un mensaje rotundo para la Europa moderada, de buenas maneras y buenas posturas, que cree que a los regímenes latinoamericanos como el de Cuba, como el de Venezuela, lo que hay es que tratarlos bien, peinarlos y tenerlos ahí contentos un poco para que se porten bien”, expresó. “Así no funciona, son estructuras criminales, organizaciones del crimen, narcotraficantes. Y no hay forma de aplacarlos. Son criminales y así actúan”, subrayó.