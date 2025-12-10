NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Es un mensaje rotundo para la Europa moderada, de buenas maneras y buenas posturas": Orlando Avendaño sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Orlando Avendaño, periodista, columnista y escritor venezolano, celebró el premio a María Corina Machado y aseguró que es un mensaje claro para Europa y su posición sobre los regímenes latinoamericanos.

Tras la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, este miércoles se llevó a cabo también la Marcha de las Antorchas, desde el Centro Nobel de la Paz hasta el Grand Hotel.

Orlando Avendaño, periodista, columnista y escritor venezolano, celebró el premio a María Corina Machado y aseguró que es un mensaje claro para Europa y su posición sobre los regímenes latinoamericanos.

Avendaño celebró el discurso que brindó el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne, quien incluso le pidió a Nicolás Maduro dejar el poder.

o

Las palabras del presidente del Comité del Nobel, Jorgen, fueron ineludibles, tajantes. Yo creo que no hay no venezolano que haya expresado un discurso con esa contundencia y claridad en nuestra historia reciente”, declaró.

A su vez, destacó el discurso de la hija de María Corina Machado. “Vimos el momento de Ana Corina Sosa, la hija de María Corina Machado, donde tuvo que emitir el discurso de María Corina Machado, demostrando un talento y una habilidad y una grandeza como si estuviera destinada para haberlo hecho”, indicó.

Por último, señaló que este premio sirve para que Europa asuma de una vez por todas una postura clara en contra de los regímenes dictatoriales en América Latina.

o

“Es un mensaje rotundo para la Europa moderada, de buenas maneras y buenas posturas, que cree que a los regímenes latinoamericanos como el de Cuba, como el de Venezuela, lo que hay es que tratarlos bien, peinarlos y tenerlos ahí contentos un poco para que se porten bien”, expresó. “Así no funciona, son estructuras criminales, organizaciones del crimen, narcotraficantes. Y no hay forma de aplacarlos. Son criminales y así actúan”, subrayó.

Temas relacionados:

María Corina Machado, Nobel de Paz

Nobel de Paz

Régimen de Maduro

Europa

Unión Europea

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Vivía en condiciones que no son aceptables para un ser humano": hija de Alfredo Díaz, preso político que murió bajo custodia del régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices": Omar González sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así reaccionó desde Miami la diáspora venezolana en el exilio a la entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Un reconocimiento mundial a la gesta de todo un pueblo que ha luchado por la paz": analista sobre entrega del Premio Nobel de Paz 2025 a María Corina Machado

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Cayetana Álvarez de Toledo/ Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Se le está dando un premio Nobel de la Paz a la mayor luchadora por la libertad": diputada española Cayetana Álvarez de Toledo sobre María Corina Machado

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado salió de Venezuela hacia Curazao en bote un día antes de la ceremonia del Premio Nobel, según The Wall Street Journal

El mensaje de María Corina Machado previo a las elecciones de Honduras - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Ella nunca rompe una promesa y seguirá con esta lucha hasta que Venezuela sea libre": Clara Machado, hermana de María Corina Machado

Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel - Foto AFP
Gobiernos de izquierda en América Latina

¿Arremetió el presidente del Comité Noruego Nobel contra la izquierda en Latinoamérica? Expertos analizan discurso de entrega del premio de la paz a María Corina Machado

Ana Corina Sosa Machado - Foto AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad": hija de María Corina Machado en discurso de aceptación de la líder democrática del premio Nobel de la Paz

Más de Actualidad

Ver más
Fuerza Armada venezolana
Nicolás Maduro

Estos son los misiles que Maduro instaló en La Carlota

José Serna
Detenciones arbitrarias

Detienen a periodista en Zulia que denunció el mal estado de una importante vía

Avianca enfrenta un proceso de reestructuración por bancarrota en EE. UU. Foto: Avianca
Aviación

Avianca ya actualizó el software de Airbus en el 51% de su flota de aviones A320 y avanza en la recuperación total de la operación

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Fuerza Armada venezolana
Nicolás Maduro

Estos son los misiles que Maduro instaló en La Carlota

Premier de Prime Video - Foto AFP
Prime Video

Con emocionante avance, Prime Video le pone fecha de estreno a la próxima temporada de una de sus series más exitosas

José Serna
Detenciones arbitrarias

Detienen a periodista en Zulia que denunció el mal estado de una importante vía

Avianca enfrenta un proceso de reestructuración por bancarrota en EE. UU. Foto: Avianca
Aviación

Avianca ya actualizó el software de Airbus en el 51% de su flota de aviones A320 y avanza en la recuperación total de la operación

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Trump informó que desde hace seis meses consecutivos “cero inmigrantes ilegales” han ingresado a Estados Unidos

James Rodríguez en la selección Colombia - Foto AFP
James Rodríguez

Millonarios confirmó que sí buscó a James Rodríguez para ficharlo, pero hubo una razón de peso que lo evitó

Selección Brasil de 2014. (EFE)
Óscar

Crack brasileño que hizo parte de la selección en el Mundial de 2014 lleva tres días hospitalizado: reportes alertan sobre posible “retiro forzado”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre