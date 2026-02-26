NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Jueves, 26 de febrero de 2026
Presos políticos en Venezuela

Embajada de Colombia visitó el Rodeo I para conocer la situación de sus coterráneos en el penal

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La comisión diplomática habló con los familiares de los presos políticos que allí estaban para conocer la situación en el centro penitenciario.

Este jueves en Venezuela, una comisión diplomática de la embajada de Colombia en Caracas realizó una visita al centro penitenciario El Rodeo I, en el estado Miranda, para conocer sobre la situación de más de 20 ciudadanos colombianos recluidos en ese penal.

Aunque los funcionarios consulares no lograron ingresar al recinto penitenciario, permanecieron varios minutos en las afueras, donde sostuvieron conversaciones con familiares de los detenidos.

o

Denunciaron que llevan 48 días pernoctando en el lugar, a la espera de información oficial y de una eventual liberación de sus parientes.

“Estamos haciendo una visita para ver cómo está la situación, estamos haciendo las gestiones a nivel consular para las visitas y entregas de paquetes. Estamos revisando la nueva ley con los abogados del consulado”, afirmó uno de los miembros de la comisión de la embajada.

Esta visita ocurre luego de conocerse que en la noche del miércoles se escucharon gritos de los presos, quienes pedían auxilio dentro del Rodeo I y decían que los custodios los estarían amenazando.

o

A propósito de los familiares de los presos políticos, Yalitza García, suegra del detenido gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, con quien pudo conversar después de 14 meses, habló con NTN24 sobre lo que pudo hablar con el preso: “Se encuentra bien, levantó la huelga de hambre y le permitieron la llamada con su esposa para preguntar pos su hijo y su padre”.

Temas relacionados:

Presos políticos en Venezuela

Cárcel

Colombia

Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Son aterradores los reportes sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia: cada 20 horas en promedio un menor es reclutado por grupos criminales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los hermanos Rodríguez van a hacer todo lo que esté a su alcance para quedarse en el poder": Alejandro Hernández advierte sobre la estrategia del régimen venezolano ante la presión de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Embajada de Colombia visitó el Rodeo I para conocer la situación de sus coterráneos en el penal

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una acción controlada por el régimen para levantar el ánimo de los militares en Cuba que estaba por el piso desde la captura de Maduro": José Daniel Ferrer sobre ataque a lancha

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Han abatido a cuatro civiles que estaban en una embarcación de civiles": duro análisis sobre ataque del régimen cubano a lancha con matrícula de EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho' / FOTOS Facebook María Julissa/Archivo
El Mencho

Habla María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho': "Yo a él no lo conozco; crearon audios y fotografías con IA"

'El Mencho' - Foto EFE/ Vivienda donde 'El Mencho' pasó sus últimas horas
El Mencho

Se conocen las imágenes de la casa en la que alias 'El Mencho' pasó sus últimas horas antes de ser abatido: había un altar improvisado

Mujer murió en Colombia cuando exigía medicamentos para su hijo - Canva
Crisis de la Salud

Insólita muerte de mujer de 70 años en Colombia mientras exigía medicamentos demorados para su hijo

Foto de referencia (EFE)
Ecuador

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Donald Trump - EFE
Discurso del Estado de la Unión

Voces demócratas y republicanas analizan el discurso del Estado de la Unión de Trump ante el Congreso de EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Mohammed bin Abdulrahman Al Thani junto a Yván Gil - Foto EFE
Catar

Primer ministro y jefe de la diplomacia de Catar llegó a Venezuela en momentos de fuerte presión de Estados Unidos contra el régimen

Magalli Meda, jefe de campaña de María Corina Machado y rescatada de la embajada de Argentina en Caracas - Foto: EFE
Venezuela

"Anoche, mientras aprobaban la llamada Ley de Amnistía, el régimen le ordenó a 16 hombres armados y civiles entrar otra vez en nuestra casa en Caracas": denuncia Magalli Meda

Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Foto: EFE
México

México anunció que enviará ayuda humanitaria a Cuba en medio de la presión de EE. UU. hacia la isla

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El esquiador noruego Sturla Holm Laegreid. (EFE)
Juegos de Invierno

"Hace seis meses conocí al amor de mi vida, pero hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y le fui infiel": atleta hace confesión tras ganar medalla en Juegos de Invierno

Marcelo Gallardo, DT argentino - Foto: EFE
Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo anuncia que deja River Plate: "Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos"

Mohammed bin Abdulrahman Al Thani junto a Yván Gil - Foto EFE
Catar

Primer ministro y jefe de la diplomacia de Catar llegó a Venezuela en momentos de fuerte presión de Estados Unidos contra el régimen

Magalli Meda, jefe de campaña de María Corina Machado y rescatada de la embajada de Argentina en Caracas - Foto: EFE
Venezuela

"Anoche, mientras aprobaban la llamada Ley de Amnistía, el régimen le ordenó a 16 hombres armados y civiles entrar otra vez en nuestra casa en Caracas": denuncia Magalli Meda

Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Foto: EFE
México

México anunció que enviará ayuda humanitaria a Cuba en medio de la presión de EE. UU. hacia la isla

Luis Díaz con el Bayern Múnich en la Champions League - Foto: AFP
UEFA Champions League

Así les fue a los colombianos en Champions: clasificados de manera directa a los octavos de final y a los playoffs

Jorge Rodríguez - AFP
Presos políticos en Venezuela

"A más tardar el viernes están todos sueltos": Jorge Rodríguez prometió excarcelaciones a familiares de presos políticos en Caracas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre