Embajada de Colombia visitó el Rodeo I para conocer la situación de sus coterráneos en el penal

Este jueves en Venezuela, una comisión diplomática de la embajada de Colombia en Caracas realizó una visita al centro penitenciario El Rodeo I, en el estado Miranda, para conocer sobre la situación de más de 20 ciudadanos colombianos recluidos en ese penal.

Aunque los funcionarios consulares no lograron ingresar al recinto penitenciario, permanecieron varios minutos en las afueras, donde sostuvieron conversaciones con familiares de los detenidos.

Denunciaron que llevan 48 días pernoctando en el lugar, a la espera de información oficial y de una eventual liberación de sus parientes.

“Estamos haciendo una visita para ver cómo está la situación, estamos haciendo las gestiones a nivel consular para las visitas y entregas de paquetes. Estamos revisando la nueva ley con los abogados del consulado”, afirmó uno de los miembros de la comisión de la embajada.

Esta visita ocurre luego de conocerse que en la noche del miércoles se escucharon gritos de los presos, quienes pedían auxilio dentro del Rodeo I y decían que los custodios los estarían amenazando.

A propósito de los familiares de los presos políticos, Yalitza García, suegra del detenido gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, con quien pudo conversar después de 14 meses, habló con NTN24 sobre lo que pudo hablar con el preso: “Se encuentra bien, levantó la huelga de hambre y le permitieron la llamada con su esposa para preguntar pos su hijo y su padre”.