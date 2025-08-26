Colombia y El Salvador lideran el crecimiento del turismo en Latinoamérica en 2025: la nación centroamericana tuvo crecimiento del 81%

El turismo en América Latina ha experimentado un notable repunte tras los efectos de la pandemia, reflejado en cifras sorprendentes de visitantes internacionales. La Organización Mundial del Turismo (OMT), que promueve un turismo responsable, sostenible y accesible como motor de crecimiento económico y ambiental, publica anualmente un listado de los países que más han sobresalido en este sector.

Según datos de la OMT, México continúa liderando como el país más visitado de Latinoamérica. Entre sus destinos más populares se encuentran Cancún, Ciudad de México, Los Cabos, Guadalajara y Puerto Vallarta, que mantienen un flujo constante de turistas gracias a su infraestructura hotelera de primer nivel y su diversidad de experiencias culturales.

En segundo lugar se encuentra República Dominicana, que cerró el 2024 con 11.2 millones de visitantes, destacando por su turismo de cruceros. Punta Cana sigue siendo su principal atractivo. Además, recibió la “Medalla de la Excelencia en Meeting & Events 2024” como “Mejor Ciudad Latinoamericana”, otorgada por la Revista Convenciones Latinoamérica.

Sin embargo, los protagonistas del crecimiento turístico han sido Colombia y El Salvador, que aumentaron significativamente su número de turistas internacionales, alcanzando un récord conjunto de 6.7 millones de visitantes.

Colombia se ha consolidado como un destino turístico clave en Sudamérica, con ciudades como Cartagena, Cali, Medellín y, especialmente, Bogotá, que ha sobresalido en el turismo de negocios. En 2024, el país recibió cerca de 7 millones de turistas internacionales, y en el primer trimestre de 2025 registró un crecimiento del 2,7% en su PIB, superando el promedio global del 1,1%.

Por su parte, El Salvador experimentó un crecimiento del 81% en la llegada de turistas internacionales y más del 200% en ingresos por turismo. Su exitosa estrategia de seguridad, junto con su posicionamiento como destino de aventura especialmente en el ámbito del surf ha sido fundamental para este auge.

Ambos países han fortalecido sus relaciones de cooperación. Colombia ha realizado inversiones significativas en El Salvador en sectores como el financiero, textil, hotelero y de vivienda, lo que ha impulsado el desarrollo económico conjunto.

Gracias a sus estrategias innovadoras, el uso efectivo de plataformas digitales para la promoción de destinos y la capacitación en turismo, Colombia y El Salvador seguirán consolidando su presencia regional y proyectándose hacia mercados internacionales.