NTN24
Lunes, 25 de agosto de 2025
Lunes, 25 de agosto de 2025
Se ubica entre las 10 mejores ciudades a nivel global | Foto Canva
Se ubica entre las 10 mejores ciudades a nivel global | Foto Canva
Colombia

Esta ciudad de Colombia cuenta con uno de los mejores sistemas de transporte del mundo, según Condé Nast Traveler

agosto 25, 2025
Por: Laura Talero Rojas
La revista especializada en turismo de lujo destaca a la ciudad por su innovador y eficiente sistema de transporte público, ubicándola entre las 10 mejores ciudades a nivel global.

La reconocida revista de turismo y estilo de vida Condé Nast Traveler publica cada año diversos rankings sobre gastronomía, alojamientos, resorts y sistemas de transporte. En varias de estas categorías, los usuarios tienen la oportunidad de votar por sus favoritos.

o

Para evaluar un buen sistema de transporte público, se consideran aspectos como frecuencia, rapidez, comodidad y seguridad. Sin embargo, la lista más reciente de la revista se enfocó en criterios como accesibilidad, sostenibilidad, eficiencia, fiabilidad, limpieza y diseño.

En su artículo titulado “De Medellín a Estocolmo”, destacan sistemas globales bien diseñados que priorizan la dignidad y comodidad de sus usuarios, ofreciendo una experiencia cálida y satisfactoria durante el traslado.

Estas son algunas de las ciudades reconocidas por tener los mejores sistemas de transporte público:

Hong Kong

Destaca por ofrecer wifi gratuito, puntos de carga, baños públicos impecables y salas de lactancia en algunos puntos. Además, su tarifa es muy accesible, alrededor de 60 centavos de dólar.

Delhi

Cuenta con uno de los sistemas de transporte más rápidos de India y ha recibido créditos de carbono de la ONU por su reducción en emisiones de gases de efecto invernadero, obteniendo el 35% de su energía de fuentes renovables.

Moscú

Su transporte es extremadamente rápido, con trenes que pasan cada 90 segundos. Posee 300 estaciones distribuidas en 17 líneas, algunas de ellas con estructuras arquitectónicas emblemáticas.

Tokio

Reconocido por su limpieza, rapidez y fiabilidad, el sistema de transporte de Tokio destaca también por su señalización clara, que facilita la ubicación rápida de destinos.

Medellín

Sobresale por su sistema de metro y teleféricos, que conectan el centro con comunidades aisladas en las empinadas colinas que rodean la ciudad. Esto ha reducido trayectos que antes tomaban hasta dos horas a tan solo 30 minutos.

o

Asimismo, otras ciudades que figuran en esta prestigiosa lista son Singapur, Londres, Seúl, Washington D.C. y Estocolmo. Cada una de ellas se destaca por razones únicas, ya sea su ubicación estratégica o la alta calidad de sus sistemas de transporte, convirtiéndolas en referentes a nivel mundial.

Temas relacionados:

Colombia

Ciudades

Medellín

Transporte

Tren

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Están en el cielo 13 héroes de la patria y en honor a ellos seguiremos trabajando de forma incansable”: Carlos Triana, director General de la Policía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué significa que Maduro leyera en el Legislativo la proclama de Cipriano Castro de 1902? Experto habla sobre el simbolismo detrás del discurso

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Venezuela despliega 15.000 efectivos en frontera con Colombia ante presencia de destructores estadounidenses en el Caribe

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Liberación de presos políticos del régimen venezolano es un gesto de distensión o una respuesta estratégica frente a las presiones de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Francia se une a EE. UU. y refuerza despliegue antidrogas en sus islas del Caribe: "Impunidad cero para los sembradores de muerte"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Bruno Retailleau, ministro del Interior de Francia - Foto: EFE
Despliegue militar

Francia se une a EE. UU. y refuerza despliegue antidrogas en sus islas del Caribe: "Impunidad cero para los sembradores de muerte"

Kilmar Ábrego, migrante salvadoreño (AFP)
Migrante

EE. UU. vuelve a detener al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego y lo señala de "traficante de personas, abusador doméstico en serie y depredador infantil"

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo - Foto: EFE
Valle del Cauca

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo; revelan presunto plan de las disidencias para asesinarlos

Kamla Persad-Bissessar y Nicolás Maduro (AFP)
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago dice que apoyará una operación de EE. UU. contra el régimen de Maduro si este ataca a Guyana

Fallido alistamiento de la Milicia Bolivariana” del régimen de Nicolás Maduro no tuvo la acogida que esperaba - Foto: AFP
Regimen chavista

“La Milicia Bolivariana no tiene capacidad ni para defenderse a ellos mismos de los grupos delincuenciales que hay dentro del país”: José Antonio Colina, militar retirado de la Fuerza Armada Venezolana

Más de Entretenimiento

Ver más
Las consecuencias del control excesivo - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Pretender controlarlo todo puede afectar nuestra relación con los demás, incluso nuestra vida personal; aprende desde la parte espiritual a soltar y a vivir en armonía

Shakira, cantante - Foto EFE
Shakira

Famoso actor del elenco de ‘Friends’ sorprendió a Shakira al asistir a uno de sus conciertos en Los Ángeles

Actores de la película 'Matilda' (1996) - Fotos de referencia: Youtube
Películas

Así luce la niña de las trenzas que actuó en ‘Matilda’ 30 años después del estreno de la película

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Despliegue militar

Estas son las características de los tres poderosos buques de guerra de Estados Unidos que se acercarán al límite del mar de Venezuela en las próximas horas

Bernie Moreno, senador de EE. UU. (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

"El reino de terror de Maduro en Venezuela ya está para acabar, no finaliza el año": Bernie Moreno, senador estadounidense nacido en Bogotá

Hinchas chilenos liberados en Argentina - Foto AFP
Conmebol

Más de 100 chilenos fueron liberados por la justicia argentina tras brutal enfrentamiento entre barras en medio de partido Conmebol

Messi | Foto: EFE
Messi

Lo encaró fuertemente y luego se disculpó: la reacción de Messi contra un jugador rival en el triunfo del Inter Miami que da de qué hablar

Las consecuencias del control excesivo - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Pretender controlarlo todo puede afectar nuestra relación con los demás, incluso nuestra vida personal; aprende desde la parte espiritual a soltar y a vivir en armonía

La futbolista brasileña, Marta Vieira da Silva y la arquera colombiana Katherine Tapia | Foto: EFE
Fútbol femenino

Revelan lo que le dijo la futbolista Marta a la arquera colombiana tras ganar la Copa América Femenina

Feminicidio

Otro femicidio consterna a una familia en Venezuela: Fue sometida por su pareja en una piscina hasta ahogarla

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano