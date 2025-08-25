Esta ciudad de Colombia cuenta con uno de los mejores sistemas de transporte del mundo, según Condé Nast Traveler

La reconocida revista de turismo y estilo de vida Condé Nast Traveler publica cada año diversos rankings sobre gastronomía, alojamientos, resorts y sistemas de transporte. En varias de estas categorías, los usuarios tienen la oportunidad de votar por sus favoritos.

Para evaluar un buen sistema de transporte público, se consideran aspectos como frecuencia, rapidez, comodidad y seguridad. Sin embargo, la lista más reciente de la revista se enfocó en criterios como accesibilidad, sostenibilidad, eficiencia, fiabilidad, limpieza y diseño.

En su artículo titulado “De Medellín a Estocolmo”, destacan sistemas globales bien diseñados que priorizan la dignidad y comodidad de sus usuarios, ofreciendo una experiencia cálida y satisfactoria durante el traslado.

Estas son algunas de las ciudades reconocidas por tener los mejores sistemas de transporte público:

Hong Kong

Destaca por ofrecer wifi gratuito, puntos de carga, baños públicos impecables y salas de lactancia en algunos puntos. Además, su tarifa es muy accesible, alrededor de 60 centavos de dólar.

Delhi

Cuenta con uno de los sistemas de transporte más rápidos de India y ha recibido créditos de carbono de la ONU por su reducción en emisiones de gases de efecto invernadero, obteniendo el 35% de su energía de fuentes renovables.

Moscú

Su transporte es extremadamente rápido, con trenes que pasan cada 90 segundos. Posee 300 estaciones distribuidas en 17 líneas, algunas de ellas con estructuras arquitectónicas emblemáticas.

Tokio

Reconocido por su limpieza, rapidez y fiabilidad, el sistema de transporte de Tokio destaca también por su señalización clara, que facilita la ubicación rápida de destinos.

Medellín

Sobresale por su sistema de metro y teleféricos, que conectan el centro con comunidades aisladas en las empinadas colinas que rodean la ciudad. Esto ha reducido trayectos que antes tomaban hasta dos horas a tan solo 30 minutos.

Asimismo, otras ciudades que figuran en esta prestigiosa lista son Singapur, Londres, Seúl, Washington D.C. y Estocolmo. Cada una de ellas se destaca por razones únicas, ya sea su ubicación estratégica o la alta calidad de sus sistemas de transporte, convirtiéndolas en referentes a nivel mundial.