NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Martes, 09 de diciembre de 2025
Gonzalo Lencina (Deportes Tolima) y José Enamorado (Junior) - Fotos: AFP
Gonzalo Lencina (Deportes Tolima) y José Enamorado (Junior) - Fotos: AFP
Liga BetPlay Dimayor

Quedaron definidas las fechas y horarios de la final de la Liga BetPlay Clausura 2025 entre el Tolima y Junior

diciembre 9, 2025
Por: Natalya Baquero González
Esta será la primera vez que ‘Pijaos’ y ‘Tiburones’ se enfrenten en una final del fútbol colombiano.

La gran final de la Liga BetPlay Clausura 2025 será entre el Deportes Tolima y el Junior de Barranquilla, dos escuadras que se ganaron esta posibilidad tras finalizar como líderes de cada una de sus series.

o

Finalizada la última jornada de los cuadrangulares finales de la competencia, la Dimayor, el ente regulador del fútbol colombiano, dio a conocer la programación oficial para la final del Campeonato Finalización.

Para el tema de la localía de cada uno de los juegos, se tuvo en cuenta el tema de la posición de estas dos escuadras en la tabla de la reclasificación, la cual le otorgó la posibilidad al Tolima de cerrar su participación en la Liga BetPlay 2025-II en condición de local.

Por su parte, el Junior, que se ubicó sexto, comenzará su camino por la tan anhelada estrella de fin de año ante su afición en el Metropolitano de Barranquilla el próximo viernes 12 de diciembre.

Programación gran final Liga BetPlay Clausura 2025

Juego de ida (viernes 12 de diciembre)

  • Junior vs Deportes Tolima
    Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez
    Hora: 8:00 p.m.

Juego de vuelta (martes 16 de diciembre)

  • Deportes Tolima vs. Junior
    Estadio: Manuel Murillo Toro
    Hora: 7:30 p.m.

Durante los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Clausura, el conjunto “Pijao” fue el único equipo que pasó invicto, hecho que le permitió inscribir su nombre en la gran final de competencia de manera anticipada.

De los seis juegos disputados, los dirigidos por Lucas González sumaron un total de 14 unidades de 18 posibles, producto de cuatro victorias y dos empates.

El Deportes Tolima venció en dos oportunidades tanto a Santa Fe como a Fortaleza y empató la misma cantidad de juegos ante el Atlético Bucaramanga, escuadras a las que enfrentó por el grupo B.

o

Por su parte, el Junior de Barranquilla tuvo que esperar hasta la última fecha de los cuadrangulares para sellar su clasificación a la gran final. Durante esta instancia, los dirigidos por Alfredo Arias sumaron un total de 11 unidades, producto de tres victorias, dos empates y una derrota.

En la historia del fútbol colombiano, el juego entre Deportes Tolima y Junior por la estrella de Navidad es un partido inédito, pues jamás se han enfrentado en una instancia decisiva como esta ni en Liga ni en Copa.

Temas relacionados:

Liga BetPlay Dimayor

Fútbol colombiano

Tolima

Junior

Final

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ha sido un calvario”: pareja de gendarme argentino detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Jamás pensamos que me lo entregarían desnudo en una caja de cartón": esposa de Alfredo Díaz, preso político muerto bajo detención del régimen de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ella ha sacrificado a su familia por la democracia y la libertad de Venezuela": Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia, sobre Nobel de la Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Camioneros se solidarizan con agricultores mexicanos - Fotos: AFP
México

Expertos analizan la actual situación de México en medio de las manifestaciones en contra del gobierno y la marcha oficialista

Redadas Migratorias / FOTO: AFP
Inmigrantes en Estados Unidos

“Es una ola de terror”: Temor en los inmigrantes ante operativos migratorios en Nueva Orleans

Elecciones presidenciales en Honduras - Foto: AFP
Elecciones en Honduras

A una semana de las elecciones, Honduras aún no sabe quién será su nuevo presidente: “La ciudadanía alzando la voz quieren saber de los resultados”

Alfredo Díaz, preso político venezolano (AFP)
Presos políticos en Venezuela

Tras la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, ONG asegura que hay cerca de 80 presos políticos delicados de salud en los centros de reclusión en Venezuela

Marchas a nivel mundial en favor de María Corina Machado - Fotos: AFP
María Corina Machado

“Este galardón es una validación internacional de la lucha democrática en Venezuela”: Coordinadora de Vente Venezuela en EE. UU.

Más de Deportes

Ver más
Finalissima entre Argentina y España - Foto: EFE
Fútbol

Confirman fecha de la Finalissima entre Argentina y España pese a la inconformidad de Lionel Scaloni

James Rodríguez en la selección Colombia - Foto AFP
James Rodríguez

Millonarios confirmó que sí buscó a James Rodríguez para ficharlo, pero hubo una razón de peso que lo evitó

Selección Colombia Femenina - Foto: AFP
Selección Colombia Femenina

Con un par de novedades, esta es la lista de convocadas para la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Tarek William Saab y Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Fiscal del régimen de Venezuela habla de los ataques de EEUU y asegura que el Cartel de los Soles atribuido a Maduro es "una creación de la CIA y de la DEA"

Finalissima entre Argentina y España - Foto: EFE
Fútbol

Confirman fecha de la Finalissima entre Argentina y España pese a la inconformidad de Lionel Scaloni

Nicolás Maduro y Daniel Ortega - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Venezuela es el eje del cambio en la región, cae Maduro y la bola de nieve comenzará a moverse": analista sobre otras dictaduras frente al despliegue militar de EE. UU.

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado emite "Manifiesto de la Libertad" en horas clave para Venezuela: "El abuso de poder del régimen está llegando a su fin"

James Rodríguez en la selección Colombia - Foto AFP
James Rodríguez

Millonarios confirmó que sí buscó a James Rodríguez para ficharlo, pero hubo una razón de peso que lo evitó

Shakira en su concierto en Buenos Aires, Argentina - Foto: EFE
Shakira

La reacción de Shakira tras sufrir percance durante uno de sus conciertos

Selección Colombia Femenina - Foto: AFP
Selección Colombia Femenina

Con un par de novedades, esta es la lista de convocadas para la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre