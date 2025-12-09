Quedaron definidas las fechas y horarios de la final de la Liga BetPlay Clausura 2025 entre el Tolima y Junior

La gran final de la Liga BetPlay Clausura 2025 será entre el Deportes Tolima y el Junior de Barranquilla, dos escuadras que se ganaron esta posibilidad tras finalizar como líderes de cada una de sus series.

Finalizada la última jornada de los cuadrangulares finales de la competencia, la Dimayor, el ente regulador del fútbol colombiano, dio a conocer la programación oficial para la final del Campeonato Finalización.

Para el tema de la localía de cada uno de los juegos, se tuvo en cuenta el tema de la posición de estas dos escuadras en la tabla de la reclasificación, la cual le otorgó la posibilidad al Tolima de cerrar su participación en la Liga BetPlay 2025-II en condición de local.

Por su parte, el Junior, que se ubicó sexto, comenzará su camino por la tan anhelada estrella de fin de año ante su afición en el Metropolitano de Barranquilla el próximo viernes 12 de diciembre.

Programación gran final Liga BetPlay Clausura 2025

Juego de ida (viernes 12 de diciembre)

Junior vs Deportes Tolima

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Hora: 8:00 p.m.

Juego de vuelta (martes 16 de diciembre)

Deportes Tolima vs. Junior

Estadio: Manuel Murillo Toro

Hora: 7:30 p.m.

Durante los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Clausura, el conjunto “Pijao” fue el único equipo que pasó invicto, hecho que le permitió inscribir su nombre en la gran final de competencia de manera anticipada.

De los seis juegos disputados, los dirigidos por Lucas González sumaron un total de 14 unidades de 18 posibles, producto de cuatro victorias y dos empates.

El Deportes Tolima venció en dos oportunidades tanto a Santa Fe como a Fortaleza y empató la misma cantidad de juegos ante el Atlético Bucaramanga, escuadras a las que enfrentó por el grupo B.

Por su parte, el Junior de Barranquilla tuvo que esperar hasta la última fecha de los cuadrangulares para sellar su clasificación a la gran final. Durante esta instancia, los dirigidos por Alfredo Arias sumaron un total de 11 unidades, producto de tres victorias, dos empates y una derrota.

En la historia del fútbol colombiano, el juego entre Deportes Tolima y Junior por la estrella de Navidad es un partido inédito, pues jamás se han enfrentado en una instancia decisiva como esta ni en Liga ni en Copa.